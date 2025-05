"Tienen acento barranquillero": las primeras entrevistas de Milan y Sasha por su carrera musical

No es el primer photocall que hacen, pero sí el primero en el que hablan de su carrera musical.

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, han dado sus primeros pasos en el mundo de la música con el lanzamiento de su canción debut, The One. Este tema forma parte del álbum All For You, producido por la fundación Let it Beat Academy dentro del programa Next Generation of Artists, que busca impulsar el talento musical juvenil. Milan y Sasha tienen claro que quieren seguir los pasos de su madre, una de las superestrellas latinas más importantes del mundo.

En The One, Sasha, de 10 años, se desempeña como vocalista principal, mientras que Milan, de 12 años, toca la batería y el piano, además de participar en la composición del tema. Ellos se lo pasan fenomenal grabando sus sesiones en el estudio y así lo han demostrado en una de sus primeras entrevistas públicas hablando de su carrera musical.

"Me gusta cuando hago música, me gusta estar con mis amigos en el estudio, me gusta disfrutar la música, bailar...", decía Sasha a la reportera del photocall de la fundación Let it Beat Academy. "La música para mí es inexplicable. No puedo describirlo. Son muchas emociones. Unas canciones te ponen sentimental, otras felices...", añadía Milan.

Más allá de la ternura que desprenden hablando de esta pasión, hay otra cosa que las redes sociales han destacado: su acento colombiano, muy parecido al de Shakira, que nació en Barranquilla y siempre se ha mostrado tremendamente orgullosa de sus raíces.

Este no es el primer acercamiento de Milan y Sasha a la música. En 2023, participaron en la canciónAcróstico junto a su madre, un tema que Shakira dedicó a ellos y que forma parte del disco Las Mujeres Ya No Lloran.