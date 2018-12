'De la Tierra hasta Marte', de Alfred García, se estudia en una clase de 2º de ESO

Este viernes 14 de diciembre sale a la venta el nuevo disco de Alfred García, el primero después de su andadura en Operación Triunfo. El cantante catalán ha desvelado ya algunas de las canciones que formarán parte de '1016', que contará con 4 colaboraciones.

'De La Tierra Hasta Marte' es el primer single de este proyecto, que llegó con un videoclip en el que se plasma uno de los 'micro-mundos' que Alfred lleva consigo.

El tema se ha convertido en todo un éxito y, por si fuera poco, es una canción perfecta para ayudar a entender las figuras retóricas de la lengua castellana. Así lo ha puesto de relieve el profesor Cristian Olivé, que imparte la asignatura de Lengua y Literatura de Secundaria en la Escola Joan Pelegrí de Barcelona, tal y como informa Heraldo.

El profesor puso un ejercicio a sus alumnos en el que los retaba a que encontrasen las figuras escondidas en la canción. En total, tres metáforas, dos antítesis, un asíndeton, un paralelismo, una anadiplosis, un epíteto, una sinestesia, una personificación, un calambur, una catáfora y una hipérbole. Y tú, ¿superarías este examen?.

En este proyecto se han sumergido artistas muy reconocidos y de gran calibre, como Santi Balmes de Love of Lesbian, que colabora en el tema 'Let me Go'. Carlos Sadness pone voz a 'No cuentes conmigo' y Paula Jornet se une al cantante en 'Wonder'. También hay hueco para Amaia Romero, ex pareja del artista, que canta 'Et vull veure', una canción Alfred compuso para ella por el día de su cumpleaños. A todo esto hay que sumarle el primer single del disco, 'De la Tierra Hasta Marte'.