Alfred García y Amaia cantarán juntos 'Et vull veure' en el álbum '1016'

Alfred García publica este viernes su primer disco, '1016', un título que homenajea el número de casting que tuvo el triunfito para entrar en la academia de Operación Triunfo. El álbum estará formado por 16 canciones, todas compuestas por él mismo y entre las que se encuentran las ya escuchadas Barcelona, Londres, La Ciudad, 1016 o De la Tierra Hasta Marte. Además, el de Prat de Llobregat también ha incluido el tema que le hizo Nil Moliner para su candidatura a Eurovisión en solitario, 'Que nos sigan las luces'.

En este proyecto se han sumergido artistas muy reconocidos y de gran calibre, como Santi Balmes de Love of Lesbian, que colaborará en el tema 'Let me Go'. Carlos Sadness pondrá voz a 'No cuentes conmigo' y Paula Jornet se unirá al cantante en 'Wonder'.

A estas tres colaboraciones se une Amaia, ganadora de Operación Triunfo y ex pareja de Alfred. Con ella cantará 'Et vull veure', un tema en catalán que el cantante "compuso para ella el día de su cumpleaños". "Me parecía muy romántico que ella la cantara conmigo", dice Alfred en uno de los vídeos promocionales.

En este pequeño fragmento, Alfred García presenta todas sus colaboraciones mientras intercala imágenes de los días de grabación. Cuando llega el turno de Carlos Sadness solo se ven fotografías, y es que al cantante de 'Física Moderna' no le dio tiempo de mandarle los vídeo s a Alfred. "Joeer te iba a mandar ahora los vídeos", comentó Sadness en la publicación.