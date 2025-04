Todas las veces que Amaia Montero dijo que no iba a volver La Oreja de Van Gogh

Era un secreto a voces, pero ya está confirmado: Amaia Montero regresa como vocalista a La Oreja de Van Gogh. Si bien varios periodistas habían dado detalles de esta esperada vuelta para muchos fans, ha sido la íntima amiga de la artista, Cayetana Guillén Cuervo, quien ha terminado por confirmar este movimiento que revoluciona el panorama musical.

Pero que Amaia Montero volvía al grupo es algo con lo que se ha especulado desde que se hizo pública la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh el 14 de octubre de 2024. En ese momento ya muchos apuntaron que esta separación habría sido desencadenada por una posible vuelta de la de Irún a la banda, después de la gran acogida de la cantante cuando reapareció sobre el escenario junto a Karol G en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la propia Amaia Montero ha negado la mayor estos meses cuando tan solo eran rumores su regreso como vocalista de la banda. Y, además de ella, su entorno también ha desmentido esta vuelta.

Amaia Montero negó su regreso a LODVG

Lo primero que ocurrió fue la negativa de la propia artista, quien habló por teléfono para el programa presentado por Frank Blanco el pasado 16 de octubre. "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", defendió sobre no haber dicho nada al respecto hasta entonces.

"Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", expresó, enfadada. Asimismo, la intérprete de Quiero ser desmintió las informaciones: "Se lo inventan, y esto me está empezando a afectar".

Una presunta colaboración ajena a LODVG con la ayuda de uno de sus miembros

Otra negativa sobre que la cantante fuera a volver con la conocida banda de pop la dio El Diario Vasco tras las primeras informaciones por parte de periodistas de que Montero estaría preparando un nuevo disco con el grupo.

El medio publicó el 4 de abril que, según "fuentes próximas a la cantante irunesa", se habría visto a la artista grabando con miembros de LODVG porque habría estado contando con la ayuda de un excompañero para grabar una colaboración ajena a ellos.

El Diario Vascotambién aseguró que este 2025 no habrá ningún concierto de La Oreja de Van Gogh en ningún lugar ni con Montero ni con Leire Martínez.

Amaia Montero, "disgustada" por las confirmaciones

Lo mismo garantizaba El español el 6 de abril: "Nada es cierto". Según fuentes consultadas en el círculo cercano de la de Irún, el medio defendió que la artista estaba centrada en una carrera en solitario: "Solo se insiste en que Amaia está metida en el estudio, centrada en su música, en su disco, que saldrá antes de que termine el año".

"Se desliza que Amaia está 'a lo suyo', que nada tiene que ver con La oreja de Van Gogh", detalló el citado digital. De hecho, El Español aseguró que Montero estaba "disgustada" por las informaciones que apuntaban a que volvía a su antigua banda.

"Que se deje de inventar, que no vinculen más su nombre con proyectos que no son oficiales y con guerras que no van con ella. Amaia tiene toda su energía en su disco. También en su estado de salud", publicaron.

Pero todos estos desmentidos han quedado en saco roto. Ahora que ya está confirmado por una íntima amiga de Amaia Montero, ¿cuál será el próximo movimiento de la artista, de su entorno y de los miembros de La Oreja de Van Gogh?