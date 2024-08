El tórrido comentario de Biel Juste a Aitana que pone de relieve su gran química

Dicen que cuando el río suena, agua lleva, y este caudal no deja de dar titulares desde hace meses. Fue el pasado mes de enero cuando surgieron los primeros rumores sobre un posible romance entre Aitana y Biel Juste, pero con la reconciliación de la catalana con Sebastián Yatra todo quedó en simples cuchicheos a raíz de un vídeo en el que compartían una actitud de lo más cariñosa en una discoteca de Costa Rica.

Salió Akureyri, la balada de Aitana y Yatra, y todo el fandom celebró su regreso, tanto a nivel profesional como personal. No confirmaron que volvían a ser pareja, pero sus gestos no dejaban lugar a dudas. Paseos de la mano, vacaciones juntos en Mallorca... Hasta que la historia de amor daba un vuelco. La artista rompía a llorar en pleno show y aseguraba que las cosas no eran "para siempre", cuando hasta entonces siempre tenía palabras de amor para el colombiano.

Aitana se lleva la sudadera de Biel Juste a su viaje a Múnich

El mes de agosto les ha servido a los dos para desconectar y poner tierra de por medio. Ella ha disfrutado en Ibiza con amigas y estos últimos días ha hecho un viaje a Múnich para descubrir la ciudad y hacer algo de turismo, visitando museos, parques y recorriendo las calles de la capital de Baviera. Ha publicado varias fotos en su cuenta de Instagram y, ojo, porque un comentario de Biel Juste confirma que Aitana luce una sudadera de su propiedad.

Sí, Aitana se ha llevado a Múnich una sudadera del modelo y él, ni corto ni perezoso, le ha confirmado que le sienta muy bien. "Et senta be (te sienta bien)", le ha comentado Juste en Instagram. Que la sudadera pertenece a Juste se puede comprobar en las fotos d de sus redes, donde aparece luciendo el mismo jersey gris