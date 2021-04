SON HALAGOS, NO CRÍTICAS

Recostada bajo un árbol, con shorts y top negro, Cristina Pedroche luce abdomen en su última foto de Instagram. "Se ha quedado muy buena tarde para ser feliz, ¿no? 😜❤️", dice el texto de la presentadora de Love Island, que se ha llenado rápidamente de comentarios. Algunos positivos, y otros no tanto.

A Cristina Pedroche no han parado de lloverle críticas por su cuerpo. Dicen que está obsesionada con el deporte y los músculos. Ella no ha dudado en responder.

En un vídeo publicado a través de stories, Pedroche ha callado la boca a quienes dicen que está "muy musculosa". Esta es la foto de la polémica.

"Acabo de subir una foto y como siempre tengo comentarios positivos y comentarios negativos, pero no me gustan mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa... Tonterías. En realidad en la foto se me ve el abdomen superduro porque lo trabajo muchísimo, pero también por las sombras", explica Cristina Pedroche sobre el efecto óptico de la imagen.

Cristina Pedroche y el ejercicio

"Pero sí, lo tengo duro [el abdomen] y estoy muy orgullosa. En el fondo es un halago", continúa la presentadora, para después explicar por qué hace tanto ejercicio y por qué le preocupa tanto su físico.

"Para hacer un resumen. Estoy obsesionada por encontrar mi mejor versión y para mí entrenar y hacer una dieta equilibrada es parte de encontrar mi mejor versión, pero también lo es meditar todos los días intentar ser mejor persona. Intento buscar mi mejor versión", añade la presentadora, que asegura que entrena tres o cuatro veces a la semana.

Cristina Pedroche aclara que su mejor versión "no es la más delgada ni la más musculosa". "Si de repente me salen más músculos porque estoy haciendo más entrenamiento de fuerza es guay porque a mí me gusta. Entonces tú busca tu mejor versión y deja a los demás que busquemos la nuestra", añade. "Ya para terminar: vive y deja vivir, porque así seremos más felices todos".