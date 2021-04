Cristina Pedroche: "Si hubiese conocido a Dabid en un programa como 'Love Island', estaríamos juntos"

El domingo 11 de abril se estrena en Neox Love Island, un nuevo reality show presentado por Cristina Pedroche en el que un grupo de isleños, desconocidos entre ellos, convivirán aislados del resto del mundo en una villa en las Islas Canarias con el objetivo de encontrar el amor.

Lejos de ser un programa de citas al uso, los concursantes compiten por un premio de 25.000 euros que seguro que generará disputas y estrategias entre ellos. Además, el programa se emitirá en directo en el prime time de Neox, lo que hace que la experiencia sea todavía más real para los espectadores. Ellos intervendrán en las citas entre los concursantes.

Solo solteros: la gran diferencia entre Love Island

Existen numerosas diferencias entre Love Island y oros formatos similares. La principal es que todos los concursantes que participan son solteros, sin ningún tipo de compromiso.

"Esto es un reality show que se basa en encontrar el amor desde la base de ser soltero. Todos son solteros, sin más requisitos, y no hay nadie de fuera que les esté esperando. Aquí vienen dispuestos a todo para encontrar el amor y pasárselo bien", contaba Cristina Pedroche a Europa FM días antes del estreno.

10 Isleños de Love Island // neox.com

Un premio de 25.000 euros y otros concursantes

Que los concursantes tengan la posibilidad de llevarse a casa 25.000 euros al finalizar la experiencia es el otro gran aliciente de Love Island. No sólo se trata de ligar, también de ganar dinero, y ahí entran en juego las estrategias y alianzas. "Se parte de la base de que entran 10 isleños, cinco chicas y cinco chicos, y ya el primer día se emparejan. Luego van a ir entrando nuevos isleños que querrán poner la casa patas arriba. Tú, como concursante, tienes que decir y arriesgarte si quieres cambiarte de pareja o no, si te gusta o no te gusta...", explica Pedroche sobre la dinámica del programa, en el que la audiencia jugará un papel indispensable.

"Me gusta pensar que la finalidad es encontrar el amor, pero los 25.000 euros también van a estar bastante presentes. Van a surgir estrategias, celos y va a pasar de todo, está claro", asegura la presentadora.

Un casting "ideal" al que dará los consejo

Cristina Pedroche es pura espontaneidad y, aunque todavía no conoce a los participantes, la presentadora tiene claro que les aconsejará en todo lo que necesiten. "Todavía no les he conocido y me muero de ganas", asegura a Europa FM.

"Es un casting ideal, de chicos jóvenes, que vienen a pasárselo bien, dispuestos a todo. Son personas que se cuidan mucho por fuera pero también por dentro. Tienen estudios, tienen sus profesores... Vienen con ganas y dispuestos a todo", asegura sobre los 10 participantes, a los que está dispuesta a darles consejos si fuera necesario. "Si ellos me piden consejo, yo se lo daré, pero la decisión la toman ellos y los espectadores, por eso es muy importante que la gente se baje la aplicación y cambien el rumbo de estos isleños".

El papel de la audiencia

Desde la aplicación oficial de Love Island [disponible en Android o iOS] los espectadores pueden decidir el futuro de estos isleños. ¿Cómo? Formando parejas, juegos, retos, programando citas... Por ese motivo, ni el propio equipo del programa sabe qué va suceder durante la emisión.

"Sabemos lo que va a pasar en el primer programa pero el resto está todo abierto, pueden pasar millones de cosas, estoy deseando verlo todo", dice la presentadora emocionada.

¿Conectaría ella con Dabid Muñoz en un sitio así?

Tanta es la expectación por saber si surgirá la chispa entre los concursantes que quisimos saber si la propia Cristina confía en que realmente se pueda encontrar el amor verdadero en televisión.

"Yo es que con David tuve un flechazo. El primer día le miré y dije 'me quiero casar con este señor' y ha pasado. Cada día siento que estoy más enamorada de él, y eso es porque los dos vamos alimentando la llama del amor. Yo sé que si entro en Love Island con David, es decir si hubiese entrado con David hace siete años en Love Island, estaríamos juntos", dice la de Vallecas muy convencida.

"Como yo sé que mi historia de amor es real y la estoy viviendo en primera persona, sé que puede pasar, sé que el primer día una persona según ve a otra puede decir 'me quedo con este' y no querer cambiar. Ojalá pase eso porque lloraré todo el rato", añade muy sonriente.

24 horas de convivencia y diferentes pruebas

La convivencia será clave para descubrir la personalidad de cada uno, pero los diferentes retos también pueden poner a prueba a los concursantes de Love Island, que tendrán que demostrar sus habilidades en diferentes pruebas físicas y de estrategia.

"Hay de todo. Muchas pruebas y muchos premios para que estas parejas se vayan conociendo, porque claro, también compiten con el resto de parejas, no solo van a querer cambiarse con los nuevos que entren, también con las parejas que ya están formadas", dice Cristina Pedroche al hablar de que cada semana se irán sumando nuevos isleños a la villa.

"Conviven durante 24 horas, tienen gimnasio, pueden entrenar... Van a estar todo el rato en contacto y todo el rato con pruebas para ver si se gustan o no", asegura.

La música de Love Island

Desde Europa FM estaremos muy atentos a la música que suene en Love Island y Cristina Pedroche ya sabe que hay un género que no puede faltar: el reggaeton. En un lugar tan paradisíaco, con los isleños con las hormonas por las nubes... ¿Cómo no iba a haber perreo?

"A mí me gusta de todo. Depende del momento me gusta escuchar una cosa u otra, pero será verano, estamos en Canarias... Así que la lista de Spotify 'Pegao' va a estar sonando todo el rato".