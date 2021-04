La vida de Mai Meneses con el renovado Nena Daconte

Tenía tanto que darte o En qué estrella estará fueron algunos de los grandes éxitos de Nena Daconte, aunque no los únicos. El dúo formado por Mai Meneses y Kim Fanlo resonó con fuerza entre los años 2004 y 2010, tiempo en el que lanzaron dos discos y acumularon numerosos premios, incluido el Premio Ondas. En 2010 sorprendieron a sus seguidores con la noticia de su disolución, aunque Mai se quedó con el nombre del grupo y publicó dos discos más en solitario.

"Antes de empezar con esta incipiente etapa he de explicaros algo obvio. Kim y yo ya no estamos juntos en Nena Daconte y ésta es una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar en mi vida", decía la compositora en un comunicado. "Comenzamos juntos con este bonito proyecto. Dos discos maravillosos que nos llevaron a sonar en las radios más importantes de este país y a hacer dos increíbles giras por España con paradas técnicas en Berlín, París y Buenos Aires"

La artista proseguía en aquel comunicado: "Pero se acabó la compenetración artística con la que crecimos y era evidente que nuestros caminos se habían separado. También tuve que tomar otra decisión difícil ¿Debía seguir con el nombre de Nena Daconte? Opiniones para todos los gustos. ¿A quién escuchar?"."Démosle continuidad al proyecto, no confundamos al público. Siguen siendo las mismas historias de amor que había ido componiendo".

Dicho y hecho, Mai Meneses continúo su carrera en solitario con Nena Daconte deleitando a su público con nuevas canciones en dos discos que vieron la luz en 2010, Una mosca en el cristal, y 2013, Sólo muerdo por ti. Durante ese tiempo, la vida de Mai Meneses giró por completo. En 2011 se casó con Eduardo Baeza —el que fuera responsable de la estretagia en redes sociales de Mariano Rajoy— y tuvo dos hijos (2012 y 2017).

El retiro

El cambio de vida llevó a Mai también a una crisis existencial en la que quiso apartarse de la música y buscar un refugio fuera de las fronteras de España que le ayudaran a alejarse de todo lo que había vivido años atrás.

Se trasladó a Dallas con su familia y es en Estados Unidos donde llevó acabo una etapa de limpieza y parón en la que se dedicó al paisajismo y a los relatos cortos. "Estuve alejada de este mundo sin escuchar apenas música siquiera. Pensé que me había retirado definitivamente de la música", confesó en una entrevista a Vanity Fair. Fueron seis años de retiro necesario porque "sentía que había perdido el control de todo lo que pasaba" a su alrededor, según explicó a El País.

Nueva etapa

A principios de 2019 retomó su carrera en solitario publicando un EP al que tituló Suerte... un trabajo en el que autoprodujo y autogestionó con la ayuda del productor Paco Salazar. En octubre de 2020, lanzó el single Hojas secas. De esta forma, la artista daba paso a una nueva etapa y se sintió con la fuerza necesaria para compartir con el mundo una de las etapas más dolorosas de su vida que coinciden en el tiempo con la que más exito profesional le brindó.

A través de una serie de viñetas publicadas en su perfil personal de Instagram a principios de 2021, la artista reveló al mundo el tipo de relación que tuvo con Kim Fanlo, quien fuera su compañero de grupo y pareja sentimental en la primera etapa de Nena Daconte.

En sus dibujos, descubrimos que sufre los comentarios vejatorios de su novio y de sus músicos sobre su carrera que la hacen sentir pequeña e insegura. En una viñeta vemos cómo Kim le reprocha su marcha con un "a dónde te crees que vas sin mí" y la amenaza con llevarla a los tribunales y con contarle a todo el mundo "lo mala" que es. También revela que reucurrió al alcohol para sentirse más segura.

Ahora, esa etapa ha quedado atrás y Mai Meneses se siente feliz y tranquila con su trabajo.