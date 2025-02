La vida personal de Lucía Jiménez: su edad, quién es su hermana artista y sus series y películas

Lucía Jiménez es de esas actrices que lleva toda la vida en televisión y cine y siempre se ha reinventado para conseguir más logros. Reflejo de ello es que este 2025 está nominada por el corto El trono, el cual ha dirigido y escrito. Y su sueño es precisamente ganar el Goya.

Nacida en Segovia en 1978, llegar hasta donde está hoy en día ha sido un camino difícil, pero gracias a que David Trueba le tendió su mano, debutó por todo lo alto en la película La buena vida en 1996.

Esta participación le valió una nominación a los Goya como mejor actriz revelación, y a partir de ese momento la cantante se labró una carrera de proyectos muy conocidos.

La trayectoria de Lucía Jiménez

En los años 90 y los 2000 se pudo ver a la actriz en títulos como No se lo digas a nadie, Una pareja perfecta, Tinta roja, El arte de morir, Silencio roto, Ilegal, Mujeres infieles, Los Borgia, La caja Kovak, Los 2 lados de la cama... Grandes películas del cine a las que siguieron otras como El club de los suicidas, Sangre de mayo y Cosas insignificantes.

Su llegada a la televisión también fue por todo lo alto, cuando debutó en Al salir de clase, proyecto que la posicionó en un primer plano. Más tarde participó en ficciones como La Señora, La República, Las Aventuras del Capitán Alatriste, La sonata del silencio y Amar es para siempre, entre muchas otras.

Tal y como ha contado para una revista en El País, le tocó madurar muy rápido porque a los 17 años se mudó a Madrid: "Me independicé sola. Empecé a estudiar una carrera y también las grabaciones de Al salir de clase. Ahora lo pienso y quizás no era tan madura, era una niña... Pero siempre he tomado decisiones y tenía las cosas muy claras. Sí que me he dejado guiar bastante por la intuición".

Para ella haber recorrido tantos espacios es el resultado de mucho empeño, tal y como expresó para El País: "Llegar hasta aquí no ha sido fruto de la casualidad. Es un cúmulo de muchas cosas y de mucho esfuerzo".

Jiménez adora actuar, y eso se lo pone más fácil: "Para mí es una pasión. Me encanta mi trabajo y me levanto por las mañanas motivada. No tiene precio".

No obstante, también habla del lado más oscuro de su profesión: "No me gusta perder un poco la intimidad. La gente lo oye desde fuera y piensan que los actores somos tímidos o que no nos gusta que nos reconozcan, pero es que son cosas muy diferentes".

Pese a su éxito, Lucía Jiménez es muy consciente de las dificultades de su profesión, y así lo ha relatado al mencionado medio: "Estoy feliz porque me ha ido muy bien, pero también hay momentos en los que uno tiene que tener la cabeza muy bien amueblada porque es una profesión donde a veces hay muchísimo trabajo y otras no. Fluctúa todo el rato y no sabes a qué se debe".

"Un trabajo te lleva a otro trabajo. A lo mejor pasan cuatro años desde el último, pero lo importante es dejar huella, ser un buen profesional, buen compañero y no creerte que eres nadie importante. Es una profesión que vive de tendencias y, a lo mejor, hoy estás de moda y mañana no", reflexiona la actriz.

Una hermana cantante

Lucía Jiménez es la hermana menor de la cantante Rebeca Jiménez. De hecho, fue la artista quien la recomendó para el casting de La buena vida de David Trueba.

La cantante es conocida por formar parte del grupo Madrid de los Austrias y por colaboraciones con artistas como M-Clan y Madita Nerea. Además, cosecha éxitos como Despertarme contigo, Nada importa tanto, Volverás y Mis ojos te lo dirán.

Su faceta como madre

Pese a haber ido entrelazando un proyecto con otro a lo largo de su carrera, Lucía Jiménez se ha convertido en madre de tres hijos, dos mundos difíciles para complementar. "Con la maternidad pasas a un segundo plano, que eso está muy bien porque también vivimos demasiado mirándonos el ombligo todo el rato", reflexiona para El País.

Pese a ello, adora la maternidad: "Es muchísimo trabajo y esfuerzo. Es un acto de generosidad máximo. Los amo y no cambiaría ni una coma. Hay que pasar por todas las etapas para luego valorar lo que uno tiene. Somos unos privilegiados".

Como quiere lo mejor para sus hijos, bajó el ritmo de su trabajo, lo que la ha convertido en la mujer que es ahora: "Soy la que soy ahora mismo por esos 10 años de crianza". No obstante, adora que exista el colegio para poder dedicarse un poco más de tiempo a ella misma. "Cuando tienes hijos puedes improvisar un poquito menos, todo hay que organizarlo", comparte.