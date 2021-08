El vídeo de The Weeknd no se estrena por problemas con las luces estroboscópicas

The Weeknd // Getty Images

El videoclip del nuevo tema de The Weeknd se iba a estrenar en formato IMAX en varios cines de Estados Unidos, pero al final un problema con las luces parpadeantes ha hecho que se cancele.

No se puede estrenar en IMAX

Primer obstáculo para el nuevo y esperadísimo trabajo de The Weeknd: el teaser de su nuevo tema, llamado Take My Breath, ha tenido que retirarse de los cines IMAX en los que iba a estrenarse por un problema con las luces estroboscópicas, un problema que puede provocar ataques de epilepsia.

El vídeo se iba a presentar justo antes de la película Escuadrón Suicida, a cuyo estreno acudió Rita Ora presentando de forma oficial a su novio Taika Waititi, pero la cinta no estaba bien preparada para el formato IMAX y eso creaba los desajustes que podían ser un problema para la salud.

Las luces estroboscópicas surgen cuando los fotogramas de una cinta no pasan a una velocidad suficiente (en IMAX son 48 por segundo, contra los 24 habituales de una pantalla de cine normal), lo que crea un efecto visual de que va "a tirones", como cuando en una discoteca ponen la luz a flashazos, y esa sensación puede ser problemática para los que sufren de epilepsia.