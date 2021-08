The Weeknd asegura que dejó de consumir "drogas duras" para tener un hijo

The Weeknd ha dejado dos grandes titulares este fin de semana. Por una parte, un adelanto de su nuevo disco. Por otra, una entrevista con Mark Anthony Green en GQ en la que dejó notas como esta: reconoció que dejó las drogas "duras" porque, en algún momento de su vida, se propone formar una familia.

"Las drogas eran una muleta. Pensaba que las necesitaba. Y no hacía nada para descubrir cómo no hacerlo", se sinceró Abel Tesfaye, nombre real del canadiense. "Pero me gusta cómo va mi carrera, y creo que tener un hijo podría influenciarme e inspirarme más".

El canadiense, autor de grandes éxitos como Blinding Lights o Save Your Tears, reconoció no obstante que sigue bebiendo alcohol y fumando marihuana, aunque de una manera mucho más ocasional. "Ya no existe ese romance que había antes", comenta. "He pasado los últimos años dando las gracias a Dios por haberme desenganchado". Sin embargo, pese a este deseo reciente de formar una familia, aún no se le conoce pareja estable.

Últimamente, eso sí, se le ha relacionado con Angelina Jolie. The Weeknd y la actriz han quedado varias veces para cenar, lo que no ha hecho más que alimentar los rumores de una relación entre ambos. Pero no hay absolutamente nada más que eso, ninguna de las partes ha confirmado más que el hecho de que han quedado para tomar algo.

No optará a los Grammy

Pese a la noticia de que este año tendremos disco nuevo de The Weeknd, Abel insiste en que no se presentará a los Grammy por las discrepancias que mantiene con la organización. Incluso habiendo cambiado las normas de nominación y votación por él.

"No calibro así mi éxito", dice. "Yo considero que un disco es un éxito cuando en el momento que lo termino quiero seguir haciendo música, no por los premios que recibe". The Weeknd quiere ser eterno, hacer esto por siempre, incluso si tiene que trascender de medios, métodos y formas de expresión. No piensa separarse de la música aunque no le den premios.

Ha vaciado su Instagram

Otra seña de que estamos ante un nuevo The Weeknd es que ha vaciado por completo su Instagram, dejando solamente sus tres publicaciones más recientes: las que se refieren al nuevo álbum. Él ya había dejado claro en Twitter que se trataba de una nueva era y esto no es más que una nueva forma de empezar de cero.

Cuando le preguntan por este trabajo, él contesta que es "el disco que siempre quise hacer". El periodista que lo entrevistó tuvo la ocasión de escuchar algunos nuevos temas, y dijo que desde entonces todo lo que ha escuchado suena demasiado blando. O sin rollo, sin groove. O demasiado feliz, o demasiado triste. Este disco supondrá, entonces, una visión realmente nueva y espectacular del artista más escuchado del momento.