Yolanda Ramos y Rocío Carrasco: una larga relación de amistad y lealtad

Tras una larga temporada alejada de los focos, Rocío Carrasco ha vuelto al centro mediático con su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que está desvelando los episodios más amargos de su vida.

Tras el séptimo capítulo, la hija de Rocío Jurado ha vuelto a aparecer en un plató de televisión para conceder su primera entrevista en cinco años, donde ha hablado de la complicada relación con su hija, Rocío Flores.

Ha sido en esta intervención donde la ha sorprendido su amiga Yolanda Ramos interviniendo por videollamada. La actriz y humorista ha querido pedirle disculpas por "no haber estado a la altura" cuando Carrasco le explicó los problemas con su hija.

Lo ha hecho explicando su experiencia como mujer maltratada, una etapa traumática por la que reconoce que no puede "ser independiente" ni verse a sí misma: "Yo no te creí cuando me dijiste lo pasó con tu hija y pensé que exagerabas. ¿Sabes por qué? Porque yo como tantas otras hemos sido maltratadas y no nos han dejado ser. Cuando yo cantaba mis derechos me decían que era una exagerada también, por eso no te creí."

" ¿Tus amigas hemos estado a la altura contigo? Aunque tú me digas que sí, yo creo que no", ha continuado, a lo que Rocío Carrasco ha asegurado que sus amigas sí han estado a la altura, ya que ella les ha contado una pequeña parte de su historia: "Yolanda es amiga mía, no compañera, no es conocida, es amiga. Le he contado cosas muy puntuales y no con detalles, de tres kilómetros le decía tres metros. Sí, habéis estado a la altura lo que yo he querido. Es mi responsabilidad, no la vuestra".

Una larga amistad que nació en Barcelona

Antes de pedirle disculpas a Rocío, Yolanda ha empezado su intervención hablando de la amistad que las une. La actriz ha explicado que se conocieron hace muchos años en Barcelona, cuando estaba empezando su carrera y su familia no quería que se dedicase a la interpretación: "Nos nos conocíamos de nada y al pasar los años todavía se acordaba de mí de cuando estaba trabajando en El Molino. ¡Qué memoria!".

Años más tarde, en 2014, las dos mujeres volvieron a coincidir en el programa Hable con ellas, donde asentaron su amistad. Durante dos años, Yolanda y Rocío estrecharon sus lazos hasta convertirse en grandes amigas, gracias al espacio televisivo que compartieron junto a otras mujeres como Alba Carrillo, Marta Torné o Sandra Barneda.

Yolanda, entre los amigos invitados a la boda de Rocío Carrasco

En 2016 Rocío Carrasco se casó con Fidel Albiac en una ceremonia que, tal como ella misma ha explicado, hicieron para sus familiares y amigos.

Entre los invitados se encontraban caras conocidas como María Teresa Campos, Carmen Janeiro, Roberto Arce, Juan Peña y, por supuesto, Yolanda Ramos.

Una gran lealtad

Hasta que Rocío Carrasco no ha querido hacer pública su historia, Yolanda ha respetado todas las confidencias de su amiga sin explicar nada a los medios cuando se le ha preguntado.

En junio de 2020, durante una entrevista para Sálvame Deluxe, Gustavo González le preguntó a Ramos por la relación de Rocío Carrasco con su hija: "Soy su amiga y precisamente porque soy su amiga no tengo ni idea. Si no fuera su amiga, tendría idea y hablaría. No voy a hablar del problema de Rocío Carrasco y su hija".

Con estas palabras, Yolanda dejaba claro la amistad que las une sin desvelar nada sobre la vida privada de su amiga.