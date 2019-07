BBF19 El Barcelona Beach Festival se consolida como uno de los mejores festivales de Europa

La esperada cita anual del Barcelona Beach Festival arrancó con fuerza con la sesión de nuestros DJs Xavi Alfaro y Uri Farre, que calentaron el ambiente de una larga y especial noche llena de música, con el mejor espectáculo sonoro.

Les siguió Brian Cross, que se apoderó de la cabina con energía para seguir con la fiesta junto con DJ Nano.

Con los últimos rayos de sol, Alesso aterrizó al escenario para continuar con el espectáculo, que no había hecho más que empezar. W&W fueron los encargados de hace saltar al público, al que no le faltaban ganas de fiesta y diversión.

Tras el dúo neerlandés llegó uno de los grandes: David Guetta. El DJ francés volvía a Barcelona con ilusión y así nos lo transmitió con su sesión, en la que no faltaron sus últimos éxitos como 'Say My Name', 'Flames' o el ya mítico 'Titanium', que llenaron de buen rollo la playa de Sant Adrià del Besòs.

La noche siguió con más ritmo, luces y música, de la mano de Don Diablo, que le dio el testigo al genial Armin Van Buuren. Una vez más, nuestro DJ de Europa Baila y dios del trance, nos elevó a otro nivel con su característico sonido, que puedes disfrutar cada fin de semana en Europa Baila. ¡Impresionante la sesión de Armin!

Pero si alguien fue capaz de revolucionar el ambiente hay que nombrar a Dimitri Vegas & Like Mike, que presentaron un show que puso patas arriba a toda Barcelona. A pesar de la cancelación de última hora de Steve Aoki, DJ Snake cerró la VI edición del Barcelona Beach Festival por todo lo alto y consolidándose como uno de los mayores festivales de música electrónica de nuestro país, con Europa FM un año más como emisora oficial.

¡Nos vemos el año que viene en el BBF 20!