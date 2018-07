Neil Young encabeza Mad Cool, un nuevo festival en Madrid con un potente cartel

Aterriza en Madrid Mad Cool , un nuevo festival con un potente cartel con grandes nombres para su primera edición como Neil Young, The Prodigy , o Two Door Cinema Club . Este nuevo evento musical tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio en el recinto de la Caja Mágica de la capital.

Aunque ya cuenta con algunos festivales musicales como DCODE o Mulafest, Madrid buscaba desde hace tiempo crear un evento que estuviese a la altura de los festivales más potentes de nuestro país como el Primavera Sound, el Festival Internacional de Benicassim (FIB) o el Bilbao BBK Live.

De esta manera nace Mad Cool, un ambicioso proyecto dispuesto a albergar más jornadas de conciertos y en un recinto con mayor capacidad en la capital: "Madrid necesita un evento de esta magnitud ya que actualmente todos los grandes eventos de estas características son un gran motor cultural, social y económico que funcionan de eje transversal entre el turismo, la cultura y la economía", asegura Javier Arnaiz, director de Mad Cool en unas declaraciones recogidas en El País.

Mad Cool se celebrará en el recinto de la Caja Mágica los días 16, 17 y 18 de junio haciéndolo coincidir con otro de los grandes festivales en nuestro país: El Sónar. Este nuevo festival contará con cinco escenarios, tres de ellos cubiertos y dos al aire libre; y amplias zonas de entretenimiento con actividades relacionadas con la fotografía, el cine o la gastronomía.

Y para esta primera edición querían un cartel a lo grande, y teniendo en cuenta los primeros confirmados lo están consiguiendo. El canadiense Neil Young es el gran reclamo del lineup aunque le acompañan otros grandes nombres de géneros muy variados: The Prodigy, Bands Of Horses, Jane's Adiction, Two Door Cinema Club o Caribou destacan entre los artistas internacionales pero también hay cabida para nombres nacionales como Vetusta Morla, Lori Meyers, Fuel Fandango o Corizonas.

Compra tus entradas para Mad Cool Festival en Misterentradas.com