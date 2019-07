Sziget: música y arte en el corazón de Budapest

La isla de Óbuda, en el corazón de Budapest se convierte cada mes de agosto en un enorme escenario que acoge desde hace más de veinte años actuaciones de todo tipo. Las artes escénicas se mezclan con la música en este festival que se ha convertido en un peso pesado del verano europeo y mundial. Danza del vientre, malabares, talleres de cerámica, juegos de mesa o proyecciones de cine son algunas de las actividades que se ofrecen en la conocida como Island of Freedom del siete al trece de agosto.

En ediciones anteriores, han desfilado por la ciudad del Danubio grupazos de la talla de Arctic Monkeys, Lana del Rey, Gorillaz, Kasabian o Pj Harvey. El cartel de 2019 no tiene nada que envidiar al de ediciones anteriores con actuaciones que harán las delicias del casi medio millón de asistentes que se acercan hasta aquí cada año.

En sus más de cincuenta escenarios se podrán ver bandas de todos los rincones del mundo. Entre sus cabezas de cartel destaca el cantautor británico Ed Sheeran que interpretará algunos de los temas que le han lanzado a la fama. Thinking out loud, A-Team o Casttle on the hill han convertido al chico del pelo rojo en uno de los músicos más cotizados del planeta. Su último gran éxito Shape of you, ganadora de un Grammy, se ha convertido en la canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify.

La popular banda de Cincinnati, The National, capitaneada por Matt Berninger, tocará temas de su recién estrenado álbum I am easy to find. En este disco, se mantienen fieles a su consistente estilo indie que les ha llevado a ser headline de festivales de renombre como en el pasado MadCool en Madrid.

Otra gigante del indie británico, Florence Welch, vocalista del grupo Florence and the Machine, también se dará cita en la capital húngara. Con su trance místico y sus bailes sinuosos, la reina del girl power hará las delicias de los asistentes con su cuarto disco de estudio High as Hope, con el que lleva girando desde principios de año.

Con más de veinte años sobre los escenarios, el grupo liderado por el exbatería de Nirvana David Grohl, Foo Fighters, hará las delicias de los asistentes con sus ya habituales guitarras saturadas al extremo, alaridos y golpes de melena.

Twenty one pilots, The 1975, Post Malone, Kodaline, Franz Ferdinand o James Blake son parte de los invitados a esta gran fiesta del verano. La música se funde con el arte en este festival atípico y cosmopolita que no deja sitio para el aburrimiento. La isla de Óbuda y Budapest se convierten en absolutos protagonistas el mes de agosto con este evento que ha conseguido colarse en los primeros puestos en el ranking de los mejores festivales europeos.