5 datos curiosos de Becky G, asesora de Ana Mena en 'La Voz Kids': su censura en España y su éxito con Bad Bunny

Becky G es una estrella internacional que en España ha tenido grandes hitos. La artista estadounidense de procedencia mexicana comenzó subiendo covers en redes sociales hasta que con tan solo 17 años empezó a crear hits.

La varias veces nominada a los Latin Grammy ha construido una carrera en la que ha demostrado que no se limita en estilo, idioma y géneros musicales. Así, ha pasado del pop al reguetón, hasta llegar al tradicional mexicano.

Para conocerla un poco mejor, recopilamos algunos datos curiosos de la intérprete de Sin Pijama, cuyo nombre real es Rebbeca Gomez y tiene 29 años:

Un primer éxito en inglés

Pese a pasar rápidamente a cantar en español, el primer éxito de Becky G fue en inglés. Shower fue lanzada en 2014, cuando la artista tenía 17 años. De hecho, muchos fans de la cantante tardaron en relacionar que este gran hit pop pertenecía a ella cuando comenzó a cantar en español algunos años después.

Shower entró en el Top 20 del Billboard Hot 100 y el videoclip acumula más de 700 millones de visualizaciones en YouTube. Pero la artista ha contado que estuvo a punto de no grabarla, porque quería que el mundo la identificara como rapera. A día de hoy, la cantante defiende que siempre sigue "la experiencia personal" a la hora de elegir cantar en inglés, español o de cambiar el estilo de su música. "Yo nunca he sido el tipo de artista que quiera traductores a su lado, y me daba mucho miedo, pero me tocó confrontar y fue cuando tuve el mayor éxito de mi carrera", compartió en una entrevista con Europa FM.

Su canción más exitosa, junto a Bad Bunny

Mayores, junto a Bad Bunny, se convirtió en uno de los mayores éxitos del reguetón de 2017. Supera ampliamente los 2.000 millones de reproducciones en YouTube y fue el tema que consolidó a Becky G en el mercado latino, pero sobre todo en España. De ello habló en una entrevista con Europa FM: "Ustedes me dieron mi primer número 1 y siempre van a estar en un lugar muy especial".

Cuando salió la canción, Bad Bunny ya era conocido dentro del trap latino, pero aún no era la superestrella mundial que es hoy. El enorme éxito del tema contribuyó a que llegara a un público mucho más amplio y en todas partes del planeta. Juntos revolucionaron la escena latina, y su éxito fue in crescendo.

La polémica de 'Mayores' en España

Aunque Mayores le trajo muchas alegrías a Becky G, la artista también tuvo que afrontar alguna polémica. Y es que el tema fue muy comentado por su letra ("A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca"), considerada por algunos demasiado sexual. De hecho, la artista interpretó esta canción como invitada de Operación Triunfo, y tuvo que cambiar el verso para suavizar la letra.

En una entrevista para Europa FM, Becky G reflexionó sobre cómo ha cambiado el cantarle a la sexualidad femenina desde ese 2017: "Queda mucho trabajo que hacer, pero me da mucho orgullo haber formado parte de esos artistas que lo han hecho".

Del reguetón al regional mexicano

Después de dos álbumes de música urbana y reguetón (MALA SANTA en 2019 y ESQUEMAS en 2022), Becky G integró en su estilo la música regional mexicana para envolverse de sus raíces. Y es que, aunque nació en Inglewood (California, Estados Unidos), Rebbeca Gomez tiene cuatro abuelos mexicanos.

Por eso, sus últimos álbumes han sido Esquinas (2023), Encuentros (2024) y su próximo álbum BARAJA BENDITA (2026), cuyos detalles se desconocen, pero todo apunta a que mezclará el reguetón con el folklórico, tal y como ella misma dejó caer: "He pasado años dejando que la gente conozca a Becky G primero y dejar que descubran a ReBBeca más tarde. Este álbum deja de explicar la diferencia, con las dos Bs —tanto apareciendo como diciendo sus verdades—; BB lo abraza todo".

Su colaboración con Ana Mena

Corría el año 2018 cuando Becky y Ana Mena se unían junto a De La Ghetto para crear un tema de pop latino con reguetón, Ya es Hora. Las artistas se abrieron hueco juntas en el mercado de la otra, y este featuring les ha hecho mantener amistad hasta hoy.

Este 2026, las dos artistas coinciden en La Voz Kids España, donde Ana Mena es coach y cuenta con Becky G como su asesora.