Se filtran las imágenes de Aitana en el Santiago Bernabéu para su primer estadio

Confirmado. Aitana llevará a cabo su primer estadio con el Alpha Tour en el Santiago Bernabéu.

La primera vez que la catalana habló sobre la posibilidad y sus ganas de hacer un estadio fue durante la prueba de sonido de su concierto de Sevilla, el pasado 28 de octubre. "Después de haber estado girando dos años con, no va a ser solamentetres meses, no tendría mucho sentido", comenzó diciendo.

"Me gustaría mucho poder deciros una fecha dentro de poco para hacer un estadio. Va a ser un único concierto en España y esto estamos tratando de ver cómo hacerlo, que no sea un festival, y donde quiero traer a un montón de amigos artistas y poder hacer algo muy grande", terminó explicando.

Tras volver a repetir esta idea un par de veces más, finalmente hemos podido saber que Aitana ya está preparando el anuncio tras filtrarse unas imágenes de ella sobre el césped de Bernabéu grabando con un dron y hablando con el personal.

Además, cuando el vídeo hace zoom out se pueden apreciar a la perfección las gradas de este nuevo recinto en el que no solo jugará el Real Madrid, también acogerá los conciertos de Taylor Swift, Duki y Manuel Carrasco en 2024.

De cara al 2024, la artista está planeando un macroconcierto en el nuevo Santiago Bernabéu, que cuenta con una capacidad de 84.744 asistentes, al que llevará su show del Alpha Tour, además de muchos amigos y por supuesto, muchas sorpresas que quedan aún por desvelar.

Pese a que el anuncio oficial no ha tenido lugar todavía, se espera que la artista termine de dar más detalles el 5 de diciembre en su concierto de fin de gira en España en el Wizink Center, donde nos gustaría poder guardar de manera definitiva el día en el calendario para este evento de altura.

Por el momento, el lugar con más aforo en el que ha cantado la cantante es en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, frente a 20.000 personas. Ahora la artista prepara un concierto cuadriplica el aforo y no cabe duda que, estando en el punto álgido de su carrera y sabiendo lo fieles que son sus fans y las masas que mueve, el sold out no tardará en llegar.

¡Estamos deseando conocer más datos!