Nominada a los Grammy Latino, artista revelación en los Premios Odeón, asesora de David Bisbal en La Voz de Antena 3... El éxito de Aitana después de su paso por Operación Triunfo es tan abrumador como prolífico. La artista ha alcanzado el número 1 en varias ocasiones, siendo su colaboración con Cali y El Dandee su más reciente lanzamiento.

La artista ha llevado los temas de su disco 'Spoiler' por todo el país, y este verano volverá a recorrer muchos rincones de España con la segunda parte de su gira 'Play Tour', que se cerrará con un colosal concierto en el WiZink Center de Madrid que promete congregar a miles de fans.

"En Play Tour hay mucha versatilidad musical para llevarte a diferentes estados de ánimo", nos decía la cantante cuando todavía acababa de comenzar el Play Tour. Esta segunda parte, con la dirección musical de Ludovico Vagnone, será todavía más impactante, donde no faltarán sus nuevos temas además de sus éxitos más aclamados. Vicky Gómez es la directora de coreografía y Mamen Márquez tiene la dirección vocal.

Pero no todo son aplausos y éxitos en la vida de un cantante. Aitana ha tenido que enfrentarse a una brutal exposición pública y sobrellevar las críticas no ha sido tan fácil. "Las críticas constructivas las aprecio porque la gente se para a decirte las cosas con mucho respeto, y las entiendo. Pero es otra cosa cuando te faltan al respeto, y muchas veces desde cuentas anónimas, que no hay 'nadie' detrás. No le doy importancia porque a lo mejor esa misma persona que me dice cosas malas, me ve por la calle y me pide una foto", explicaba.

23 MAYO 2020 - Plaza de Toros de Valencia

02 JUNIO 2020 - CaixaBank Polo Music Barcelona

18 JULIO 2020 - Starlite Music Festival

07 AGOSTO 2020 - Concert Music Festival Sancti Petri

04 SEP 2020 - Auditorio Rocío Jurado Sevilla

16 OCTUBRE 2020 - Bilbao Arena Miribilla

20 DICIEMBRE - WiZink Center Madrid

