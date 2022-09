Aitana confiesa que se lesionó antes del inicio de su gira y todavía no se ha recuperado

Te interesa Los jóvenes españoles elegirían a Aitana y Mario Casas para pasar un amor de verano

Este fin de semana arrancó la gira de Aitana, 11 Razones Más Tour, donde la artista catalana pudo actuar en Barcelona delante de todos sus fans. Durante los próximos meses, seguirá cantando en algunas de las principales ciudades españolas como Madrid o Valencia.

El primer concierto fue un éxito y las redes se llenaron de comentarios reconociendo que la intérprete de Teléfono había hecho un show digno de una superestrella.

Sin embargo, Aitana ha confesado que sufrió una lesión importante y que todavía sigue arrastrando algunos efectos. Concretamente, se trata de un esguince que la catalana se hizo una semana antes de comenzar.

Aitana comparte entre risas cómo se lesionó

A través de un post de Instagram, la artista ha detallado todo lo que le sucedió: "Digamos que no todo han sido risas los días antes del primer concierto… 1 semanita antes del Palau fui un poco torpe y me hice un esguince. Pero a tope en rehabilitación y ya queda nada para que mi tobillo esté perfect. Aún así yo intenté dar lo máximooooooo y no sabéis que bonito recuerdo tengo del sábado".

Los fans de Aitana flipan con que pudiera bailar

Tras este anuncio, las redes se han llenado de comentarios de fans reconociendo que, a pesar del esguince, dio un show de una forma tan brutal que ni se notó la lesión.