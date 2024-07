Aitana lanza un emotivo mensaje a sus fans antes de cantar 'Akureyri': "Todo lo que implica la fama no es tan fácil"

Te interesa

Aitana ha demostrado en muchas ocasiones que ha conseguido estar en el lugar en el que se la posiciona, por su trabajo y esfuerzo.

Algo que ha dejado claro durante su concierto en Roquetas del Mar, donde habló acerca de sus sueños y el poder que tiene esforzarse para conseguiros. La cantante hace referencia a toda su vida, desde su infancia y sus padres hasta su faceta como artista y la fama que ello conlleva.

“Para mí es muy importante la relación que tengo con la gente que quiero, la relación con mi familia, la educación que me han dado mis padres”, decía la artista de 4to23 antes de cantar su single Akureyri. Si algo destaca de la actitud de la catalana es el amor que le expresa a sus seres queridos, a su equipo y a todo el que le rodea.

En muchas ocasiones se le ha visto tratar con su equipo, su familia y ahora también con su pareja, el cantante colombiano Sebastián Yatra, demostrando que es una más de su equipo.

“Yo vengo de una familia muy humilde, nunca nos ha faltado de nada, eso es así. Pero realmente es porque mis padres han trabajado desde muy pequeños, han trabajado muy muy duro, y eso lo he vivido yo siempre, y… tenerlos como mi apoyo para todo esto, que me pongan los pies en la tierra, porque la verdad que esta vida es un poco loca”, hacía referencia a sus padres que estaban presentes en el show, ya que es habitual que la acompañen en todos sus proyectos, conciertos y campañas.

“Es muy guay estar aquí arriba, vivir de tus sueños, ser cantante, eso es lo que más me gusta a mí. Pero hay cosas alrededor de la fama y todo lo que implica que no es tan fácil, porque se te puede ir un poco la cabeza, puedes pensar que eres más que alguien cuando en realidad todos somos iguales, todos venimos del mismo lugar. La diferencia es que yo puedo hacer lo que me gusta aquí arriba y vosotros hacéis lo que os gusta donde lo hagáis, y eso es lo más bonito de todo”, explicaba la cantante a las más de 10.000 personas que asistieron a su concierto, que tuvo lugar tras la emisión del partido de la Eurocopa.

Un discurso que fue muy aplaudido por todo sus fans, los que ha comentado la intervención de la cantante en redes sociales.

“Qué palabras tan honestas las que dice, se ve que es muy humilde y tiene un gran corazón, disfrutando lo que hace, pero sin pensar que es más”, “Cada vez estoy más orgullosa de lo humilde y sencilla que es, sigue sin creerse todo lo que ha conseguido, y viene de una familia con grandes valores humanos, por eso ella, no puede ser de otra forma”, son algunos de los comentarios que sus fans han publicado en X.

Su familia es su equipo

Su padre, Cosme Ocaña, forma parte de su equipo de trabajo, según ha contado la intérprete en muchas ocasiones, es su mano derecha y la persona que le sigue a todos los lugares del planeta donde va.

La autora de Mi Amor ya lo dijo durante su participación en el programa de Operación Triunfo. Su padre es su fan número uno desde siempre, incluso antes de ser la estrella que es hoy en día.

Otra integrante de la familia de Aitana y que también formó parte de su Staff es su prima Olga, con quien trabajaba a su lado desde 2018 tras su salida del programa televisivo que dio a conocer a la joven. Y aunque fue sustituida por Nuria Andreu, mánager de GTS —antigua mano derecha de Rosalía—, Olga la sigue acompañando a todos los rincones en los que la cantante tiene que asistir.

Su pareja Sebastián también es una pieza fundamental para Aitana, tanto detrás del escenario como delante, pues hemos observado al colombiano acompañándola en muchos conciertos y disfrutando juntos de los días de vacaciones que tienen ambos artistas.

Sus apariciones espectaculares

La cantante ha conseguido que cada outfit que lleva en sus conciertos se haga viral, desde su concierto en Valencia y la camiseta de 'I love paella', hasta su último top en Roquetas de Mar, con el que animaba a la selección española con el texto 'I love Spain ganar la Eurocopa'.

No es la primera vez que la artista se ha visto relacionada con el deporte, pues es muy aficionada a varias disciplinas. Como el tenis, el cual ha practicado ya en alguna ocasión con referentes como Rafa Nadal, o con Carlos Alcaraz, el nuevo ganador de Wimbledon 2024.

Aitana ha vuelto a demostrar que es una estrella y que todo lo que dice, canta, o lleva se hace tendencia, y todo es fruto de su esfuerzo y dedicación.