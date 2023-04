Aitana revela la primera canción que ha compuesto ella sola y que forma parte de 'Alpha'

Aitana está en pleno proceso creativo de Alpha, su tercer álbum de estudio con el que está mostrando una nueva faceta como artista y jugando con distintos géneros musicales.

La artista acaba de volar a México, donde va a tener lugar su próxima fiesta Alpha House y ha aprovechado para acudir al podcast PIC POD de Alejandro Sago, donde han hablado de su miedo a los festivales, terapia, música y mucho más.

Uno de los temas más interesantes ha sido el proceso de composición de sus temas, donde a artista ha revelado el nombre de la primera canción que ha compuesto ella sola y que formrá parte de su próximo disco.

"Hay una canción que se llama The Killers, y esa canción la escribí literalmente en mi casa en 15 minutos", ha confesado Aitana, que no se ha hecho mucho de rogar a la hora de dar esta información.

"Yo llegué y dije necesito componer, estar en el piano de mi casa, y empecé a soltarlo todo en esa canción, que a veces pasa, y como que dije 'me gusta esta canción'", ha continuado la catalana sobre la creación de esta canción.

"Cuando escribo yo sola me juzgo mucho y soy muy muy exigente conmigo entonces a veces cuando escribo algo que me gusta más o menos y voy al estudio y termino de darle forma con los productores que suelo trabajar y ya, perfecto, y esta canción como que dije me ha salido así, me gustó tanto en el momento que no quise cambiarle nada. Por primera vez voy a tener en el disco una canción solamente escrita por mi", ha terminado de explicar ilusionada.

La artista también ha aprovechado para contar que las dos canciones que más le ha dolido escribir ha sido Va a quedarte y Con la miel en los labios, sus dos baladas más intensas y sentimentales.