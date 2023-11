Aitana rompe a llorar al cantar 'MÁS' en el concierto del Wizink Center de Madrid

no pudo contener las lágrimas

El primer concierto de Aitana en el Wizink Center de Madrid estuvo plagado de momentazos y uno de los más emocionantes llegó cuando interpretó la canción MÁS, su colaboración con Cali y el Dandee.

La artista catalana, que este martes 7 vuelve a subirse al escenario del estadio madrileño con su Alpha Tour, rompió a llorar en pleno showal escuchar al público corear a viva voz la letra del tema.

El antiguo Palacio de los Deportes se volcó con la cantante, que no pudo contener las lágrimas al tomar conciencia de la entrega de sus seguidores.

La canción MÁS (+) de Aitana y Cali y el Dandee fue lanzada el 18 de diciembre de 2019 y forma parte de 11 razones, el segundo álbum de estudio de la cantante.

La letra de 'MÁS' de Aitana y Cali y Dandee

Que no volveré, que no volverás

Que después de un sol, no te veré más

Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas

Que a partir de hoy todo es recordar

No te olvidaré, no me olvidarás

Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará

Hoy no me voy a dormir para que al reloj no le pasen las horas

Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras

Yo voy a quedarme y tú te vas a ir

¿Qué más te puedo decir?

Si el primer amor durará para siempre

Sobrarán recuerdos, faltará tenerte

Dejas una historia en mí por escribir

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

¿Dónde guardaré este amor si tú te vas?

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque sé muy bien que tú no volverás

¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?

Más te amo, menos tiempo

Más te alejas, más lo siento

Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento

Más besos imaginarios, más peleo en solitario

Yo estoy mal pero te miento más de lo que es necesario

(¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el

Abecedario por llorar canciones que te escribo a diario?

Quererte no es imposible, soñarte es involuntario

Un amor que es irreversible no lo borran ni los meses ni los años

Yo te extraño)

Te extraño con locura

Y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario

(¿Y qué le hacen un par de besos? Te quiero por dentro con cada hueso

Y si tú me quieres no me digas lo contrario)

Pero lo que más me duele

(Es llegar segundo si te vi primero

Entregarlo todo y quedarme con cero

Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero)

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

¿Dónde guardaré este amor si tú te vas?

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque sé muy bien que tú no volverás

¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?

No te has ido y ya te extraño de más

Yo no te olvidaré jamás

Yo no te olvidaré jamás

(Tú júrame que volverás

No te has ido y ya te extraño de más

Yo no te olvidaré jamás

Yo no te olvidaré jamás

Tú júrame que volverás)

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

¿Dónde guardaré este amor si tú te vas?

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque sé muy bien que tú no volverás

Y aunque ya sé que todas las historias tienen su final

Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz

¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?