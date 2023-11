Aitana explica el significado de sus dos nuevos tatuajes, un hada y otra mariposa

Aitana sigue sumando dibujos en su piel. La cantante catalana se ha hecho dos nuevos tatuajes, que mostró por primera vez en su concierto del miércoles 1 de noviembre en Bilbao.

A sus diseños ya conocidos —su número de casting de OT, una abeja, las iniciales de sus padres...—, la intérprete de miamor ha sumado un hada y una mariposa que se ha dibujado en su brazo izquierdo y en el derecho respectivamente.

Los conciertos los dejó ver también en el concierto de este lunes 6 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, donde antes de empezar el show compartió el significado de cada uno con sus fans.

En los ensayos previos al show, la cantante se dirigió a sus fans y les detalló la historia detrás de estos dibujos.

"Después de dos años en los que no me me había hecho nada, me apetecía mucho hacerme un hada. Es una ninfa que se parece a mí, tiene como el flequillito y refleja mi lado más de fantasía. Es de protección. Dicen que si te tatúas una ninfa te protege de alguna forma", dijo sobre el dibujo del brazo izquierdo.

"Luego también me he tatuado una mariposa más. Me gustan mucho porque significan transformación. Yo siento que estoy todo el tiempo en este proceso. Me gusta la mariposa que está quieta y esta está volando. Son cosas muy personales", añadió sobre el otro diseño mucho más discreto.

Aitana explicó también que es una gran fan de los tatuajes y que no se ha hecho demasiados porque era más pequeña y sentía que era una exageración. "Quizás es una opinión personal mía", dijo la cantante, que estudió bachillerato artístico y que se considera gran fan del arte de ahí que cada cierto tiempo se haga tatuajes.