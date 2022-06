Aitana y Sangiovanni se unen en 'Mariposas', la versión en español de 'Farfalle'

Aitana se ha marcado un ‘Ana Mena’ y se ha pasado al pop italiano. La catalana ha unido su voz al italiano Sangiovanni, y ambos interpretan Mariposas, la versión en español de la canción italiana Farfalle. Se trata de la tercera colaboración de la artista en el último mes, pero la primera de su carrera en italiano. ¿Se convertirá Aitana en la nueva sensación mediterránea?

Farfalle es la canción con la que Sangiovanni se presentó al Festival de San Remo 2022 aunque no logró representar al país en Eurovisión ya que quedó en quinta posición. El italiano ha decidido probar suerte y añadir un toque español con una de las voces femeninas más cotizadas del panorama musical como es la de Aitana, y no se ha equivocado.

La pareja musical arrasa con este tema que empezó a arrasar antes incluso de su lanzamiento y que suena como uno de los próximo hits del verano. El beat del estribillo invita a bailar hasta que salga el sol, además de tener una letra muy pegadiza que no podrás sacarte de la cabeza.

La letra incluye una estrofa en italiano. La canta Sangiovanni y dice:

Volano farfalle sulle lampadine (Vuelan mariposas sobre las lamparitas)

Attratte come fosse la luce del sole (Atraídas como si fuese la luz del sol)

Come me che tra miliardi di persone (Al igual que yo, entre miles de personas)

Vengo verso di te (Voy hacia ti)

Esta nueva colaboración de la intérprete de Berlín ha tenido muy buena acogida entre sus seguidores, dejando la puerta abierta a Aitana a adentrarse más en la música italiana, y quién sabe si una futura colaboración con Ana Mena, la artista adoptiva italiana por excelencia.

La letra completa de 'Mariposas' de Aitana y Sangiovanni

DJ, no ponga la canción

Que cada vez que suena se me rompe el corazón

Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer

Porque no tengo a mi baby

Y todavía lo quiero aquí

Ese beso era para mi, pero ya no va' ser

No te quiero perder

¿Por qué tan fácil te vas y yo aquí pensando solo en ti?

Y no se lo he dicho a nadie

Perdí la cabeza y estoy loco por ti

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Otra noche vacía pensando por qué se fue

Otra noche en la que no olvidé

Sí, yo soy así

Ay, no sé si lloré

Pero no lloré más, fue, no

Por lo menos traté, eh

No, yo por ti no llamé

Porque sin ti nada me sabe bien

No voy a llorar más

Juro que yo no lloraré

Aunque sé que no olvidaré

Porque sin ti nada me sabe bien

Vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano

Me regalabas tú

Y esta noche na-na-na nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Vuelan mariposas

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh