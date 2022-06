Ana Mena lanza 'Mezzanotte', su nueva canción en italiano

Te interesa La pullita de Ana Mena a Mbappé tras la victoria del Real Madrid en la final de Champions

Mezzanotte. Así se llama la nueva canción que ha estrenado Ana Mena este viernes. Se trata de la versión en italiano de Las 12, una canción que la artista ya ha cantado durante la gira de conciertos que está realizando. Sin embargo, todavía no ha sonado en plataformas.

La artista española anunció este nuevo lanzamiento hace tan solo unos días a través de sus redes sociales.

Sus seguidores esperan impacientes a que la cantante de 25 años lance el tema en español. Desde el primer día que Ana Mena lo interpretó en directo, demostró que se trataba de un auténtico éxito. Ante este reclamo, la cantante contestó: “Si está tardando un poco es porque estoy planeando una cosa muy guay, ya lo entenderéis”.

Esa "cosa muy guay" de la que hablaba la artista podría ser esta nueva versión en italiano. Además, pocos días antes de su estreno, la malagueña subió un pequeño avance a TikTok, donde se intuyó que podía llegar a ser un auténtico hit, al igual que Las 12.

La malagueña tiene pensado seguir la misma estrategia en la que se ha basado hasta ahora: sacar todas sus canciones en español y en italiano. Esto también se debe a que la participante del Festival de San Remo está trabajando en su próximo disco, que además contará con canciones en ambos idiomas.

Actualmente, la cantante se encuentra de gira por España, donde está cantando los temas ya estrenados como A un paso de la luna o Cuando la noche arriba. Entre su repertorio, también está incluyendo otra nueva canción Me he pillado de ti. A pesar de que todavía no ha lanzado este tema, ya lo ha adelantado en su gira de conciertos ante su público más fiel.

La artista confesó en directo que Me he pillado de ti, está inspirado en un chico con el que hablaba durante un tiempo, a pesar él tenía novia. No obstante, aunque le dejó unos meses después, la cantante no ha contado cómo terminó la historia.

Letra de 'Mezzanotte' en italiano

Io e te, mare chiaro

Ti accorgi di me un po’ per caso

Il cuore si perde tra la gente

Dimmi se mi hai amata mai veramente

Un po’ magico, malinconico, quasi stupido, ma romantico

Sfiorarsi la pelle, far finta di niente

Poi dirti che volevo te solamente

Balliamo solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Ana Mena

Quest’attimo fuggente durerà all’infinito

Parli sulla mia bocca, la sfiori con un dito

Chiedi tutto quello che vuoi

È un momento d’oro per noi

È un momento d’oro per noi

È il nostro golden point

Giuro non voglio credere che ora tutto è finito

Mi manca quella parte di te che non ho mai capito

Scende piano dentro di me come un sorso di vino

Dello stesso rosso del mio vestito

Balliamo solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce33

Meglio della luna di mezzanotte

Meglio della luna di mezzanotte

Meglio della luna di mezzanotte

Letra de 'Medianoche' en castellano

Tú y yo, mar cristalino

Me reconoces un poco por casualidad

El corazón se pierde entre la gente

dime si alguna vez me has amado de verdad

un poco mágico, melancólico, casi estúpido, pero romántico

acariciarse la piel, hacerse los tontos

luego decirte que te quiero solo a ti

Bailamos solo tú y yo

todavía un beso en la oscuridad solo tú y yo

y esa mirada tuya que me conoce, conoce

mejor que la luna de medianoche

baby solo tú y yo

todavía un beso en la oscuridad solo tú y yo

y esa mirada tuya que me conoce, conoce

mejor que la luna de medianoche

Ana Mena

Este instante fugaz durará una eternidad

hablas de mi boca, la acaricias con un dedo

preguntas todo lo que quieres

es un momento de oro para nosotros

es un momento de oro para nosotros

es nuestro golden point

Juro que no quiero creer que ahora todo ha terminado

extraño esa parte de ti que nunca he entendido

baja lentamente dentro de mí como un sorbo de vino

del mismo color de mi vestido

Bailamos solo tú y yo

todavía un beso en la oscuridad solo tú y yo

y esa mirada tuya que me conoce, conoce

mejor que la luna de medianoche

baby solo tú y yo

todavía un beso en la oscuridad solo tú y yo32

y esa mirada tuya que me conoce, conoce

mejor que la luna de medianoche

mejor que la luna de medianoche

mejor que la luna de medianoche

Ya puedes escuchar Mezzanotte, la nueva canción de Ana Mena.

¡Dale a play!