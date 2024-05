Aitana y Sen Senra quieren algo más que sexo en su colaboración 'Hermosa Casualidad'

Producida por el propio Sen Senra junto a DallasK, Hermosa Casualidad suena experimental, pero con la dulzura y sofisticación de Aitana se transforma en un hit pop con todas las papeletas para convertirse en un éxito.

Los artistas se sumergen en una pasional historia de amor, un flechazo que supera la barrera del affair y se transforma en algo sólido y verdadero.

"Tú eres mi otra mitad, y no me tientes que te como a besos, lo nuestro es muchísimo más de sexo", cantan los artistas, cuyas voces congenian a la perfección en un single incluido en el repertorio del artista gallego, que el próximo 6 de junio tocará en Madrid dentro del ciclo de conciertos Noches del Botánico.

Letra de 'Hermosa Casualidad' de Aitana y Sen Senra

Con los ojos cerrados

puedo saber donde estás

agárrate

Baby ese no es tu lugar (ah, ah, ah)

deja todo eso pasar (ah, ah, ah)

se siente espectacular (ah, ah, ah)

al conectar nuestra mirada

Qué hermosa casualidad (ah, ah, ah)

haber podido encontrar (ah, ah, ah)

mi otra mitad (ah, ah, ah)

sin necesidad de cortarla

Tú eres mi otra mitad

y no me tientes que te como a besos

lo nuestro es muchísimo más de sexo

y tengo ganas de darte la vuelta

y de regreso

En ese mar de tu mirada, nada, nada

tus besos en mi boca nadan, nadan, nadan

en esta noche congelada, helada, helada

haciendo lo que te soñaba, y lo que me soñabas

En ese mar de tu mirada, nada nada

tus besos en mi boca nadan, nadan, nadan

en esta noche congelada, helada, helada

haciendo lo que te soñaba, y lo que me soñabas

Na na na na, na na na, na na na, na

Baby ese no es tu lugar (ah, ah, ah)

deja todo eso pasar

se siente espectacular (ah, ah, ah)

al conectar nuestra mirada

Qué hermosa casualidad

haber podido encontrar

mi otra mitad sin necesidad de cortarla

Sen Senra

Maybe heaven cannot wait for us forever

But your sweet like apples

And you taste like sin

Venga, dale, lame mi corazón

baila, suave, sé mi religión

hazme olvidar lo malo de este mundo

creo en los milagros desde que te vi

un shot de tequila para ti y para mi

brindo, por todas las malas y las buenas que queden por venirnos

Que se preparen mi reno

Na na na na, na na na, na na na, na

Qué hermosa casualidad

Na na na na, na na na, na na na, na

Qué hermosa casualidad

Na na na na, na na na, na na na, na

Qué hermosa casualidad

Na na na na, na na na, na na na, na

Qué hermosa casualidad