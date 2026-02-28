Alba Flores canta 'No dudaría' de Antonio Flores al recoger el Goya a Mejor canción original por 'Flores para Antonio'

Alba Flores levanta el premio a Mejor canción original por 'Flores para Antonio' | Agencia EFE

Alba Flores y Silvia Pérez Cruz eran las favoritas para hacerse con el Premio Goya a Mejor canción original y lo han conquistado. Flores para Antonio, el tema principal del documental homónimo, se ha hecho con el cabezón que ha recogido la actriz pronunciando un emotivo discurso de agradecimiento.

La protagonista de La Casa de Papel ha llevado el Goya hacia el cielo nada más recogerlo para dedicárselo a su padre, Antonio Flores, de quien se ha acordado en sus palabras de agradecimiento y a quien ha citado al final cantando una parte de la canción No Dudaría. "Pero nunca, nunca más usar la violencia", dijo para luego alzar la voz y gritar "¡VIVA PALESTINA LIBRE!".

Alba Flores empezó su discurso agradeciendo su trabajo a todo el equipo de la película. "Gracias por haber hecho posible esta película, esta catarsis y esta sanación", dijo agradecida. "Este premio es muy especial para nosotras y sobre todo para mí. Gracias, Sílvia, por llevarme de la mano y ayudarme a parir esta canción", apuntó dirigiéndose a la cantante para la que este es su tercer premio Goya. Lo recogió también en 2012 por la canción compuesta para la película Blancanieves y en 2017, por el tema de Cerca de tu casa.

"Nos hace mucha ilusión que este premio nos lo dais como público y oyentes de las canciones de mi padre"

"Nos hace ilusión que este premio no nos lo dais solo como miembros de la Academia de Cine sino también como público y como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración. ¡Papi!", continuó para después dedicar el reconocimiento a la influencia musical de "nuestras familias".

Alba Flores señaló a la familia de su padre y a la de su abuelo, Antonio González El Pescadilla, que le ha dejado una gran influencia. "También mi desconocida abuela Violeta que me cantaba nanas para que yo me fuera a dormir. Es tan importante lo uno como lo otro para mí", apuntó para señalar después a su compañera. "También la influencia que para Silvia ha tenido su familia, su padre, su madre y su hija Lola, que no queríamos dejar de nombrar", añadió.

El final del discurso ha sido para lanzar un mensaje de paz con la canción No dudaría y el grito VIVA PALESTINA LIBRE, un mensaje que gritó desde la alfombra roja en la chapa que lució en la solapa de su traje.

Una canción inspirada en un tema de Antonio Flores para su hija

Alba Flores compuso el tema principal de la película con la artista Sílvia Pérez Cruz. La conoció a través de una amiga común. Un día que fue a verla al teatro, terminaron de fiesta en un tablao flamenco y con una confesión: "Silvia siempre se acuerda que lo primero que le dije es que tenía dificultades para cantar".

Juntas compusieron el tema, que nació de de una frase que cantaba Alba Flores de niña. "Lo que hicimos fue inspirarnos en un trocito de una letra que se me ve cantar en la película de la canción que me hizo mi padre, que me estoy inventando realmente y se nota que yo estoy como 'Porque el jardín, la flor...'.", contó en su visita en Cuerpos especiales.

"Lo que hemos hecho es coger esa letra y mezclarla con una música que se escucha en un momento en que estoy con mi padre y hemos hecho un collage de eso", explicó la intérprete sobre este tema, el primero compuesto por una niña de ocho años que gana el Goya.

La letra de 'Flores para Antonio' de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz

Una flor siempre es bonita

Puede ser un gran jardín

Lleno de flores que crecen solo para ti

Ahora calla y se marchita

Desde que no estás aquí

Llena de escarcha

Nos dejaron sin abril

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no.

Buscando la puerta de ayer

-

Y esa flor ya no es la misma

(No, no, no)

Ha perdido su raíz

Busca la puerta donde estaba su jardín

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Pero yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Pero yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Buscando

(Búscalo, búscalo)