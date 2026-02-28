La emotiva historia detrás de 'Flores para Antonio', la canción de Alba Flores para su padre
Alba Flores tuvo que reconciliarse con la música antes de cantarle a su padre. Tras la muerte de Antonio Flores, la actriz no quiso explorar su faceta como vocalista, pero ahora ha sido capaz de componer e interpretar la canción que comparte título con el documental Flores para Antonio y por la que ha ganado el premio a Mejor canción original en los Goya 2026.
'Flores para Antonio': el emotivo consuelo de una hija en busca de respuestas
Alba Flores no quiso mantener la herencia musical de Antonio Flores tras su muerte. Así lo cuenta la propia actriz en el documental Flores para Antonio, donde se reconstruye la historia del artista para que su hija pueda entender y aceptar todo lo ocurrido con el cantante.
"¿Por qué no he cantado? No lo sé. Me resultó muy difícil. Sentía un hueco muy grande que se suponía que yo tenía que llenar", cuenta Alba Flores durante la película. Sin embargo, la madrileña superó ese reto al interpretar la canción que comparte título con el documental, compuesta por ella misma y Sílvia Pérez Cruz y que cuenta con los coros de Guillermo Furiase, Lolita y Rosario.
El renacer de Alba Flores como cantante
"Después de todo este proceso vital y de una película, por fin puedo contestar al amor de mi padre con otra canción", escribió Alba Flores sobre el tema ganador a Mejor canción original en los Premios Goya 2026. "Gracias, Sílvia Pérez Cruz, por hacer tu magia para que la niña que fui y la adulta que soy podamos cantarle juntas. Gracias, Guillermo Furiase, Lolita y Rosario, por acuerparme, arroparme y acompañarme para atreverme a hacer lo que nunca pensé que podría", añadió.
En conversación con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales, la actriz lamentó no poder explorar su faceta musical con Antonio Flores, de quien querría haber aprendido mucho más. "La pérdida de mi relación sana con cantar tuvo que ver con perderle a él. Ahora, después de hacer todo este repaso por su carrera musical, tengo otra relación con la música", dijo en el morning de Europa FM.
Con Silvia Pérez Cruz e inspirada en una canción de Antonio Flores para su hija
Alba Flores compuso el tema principal de la película con la artista Sílvia Pérez Cruz. La conoció a través de una amiga común. Un día que fue a verla al teatro, terminaron de fiesta en un tablao flamenco y con una confesión: "Silvia siempre se acuerda que lo primero que le dije es que tenía dificultades para cantar".
Juntas compusieron el tema, que nació de de una frase que cantaba Alba Flores de niña. "Lo que hicimos fue inspirarnos en un trocito de una letra que se me ve cantar en la película de la canción que me hizo mi padre, que me estoy inventando realmente y se nota que yo estoy como 'Porque el jardín, la flor...'. Lo que hemos hecho es coger esa letra y mezclarla con una música que se escucha en un momento en que estoy con mi padre y hemos hecho un collage de eso. Isaki [Lacuesta, director del documental] dice: 'Creo que es la primera vez que en los Goya nominan a una canción compuesta por una niña de ocho años'", contó en Cuerpos especiales.
Letra de 'Flores para Antonio'
Una flor siempre es bonita
Puede ser un gran jardín
Lleno de flores que crecen solo para ti
Ahora calla y se marchita
Desde que no estás aquí
Llena de escarcha
Nos dejaron sin abril
-
De una flor nace la otra
No se muere, sigue ahí
Pasa el tiempo, luego brota
La vida vuelve a salir
Yo le digo que no, no, no
Que no le haga eso
Yo le digo que no, no, no, no
Pero yo le digo que no, no, no, no
Que no le haga eso
Yo le digo que no, no, no, no.
Buscando la puerta de ayer
-
Y esa flor ya no es la misma
(No, no, no)
Ha perdido su raíz
Busca la puerta donde estaba su jardín
-
De una flor nace la otra
No se muere, sigue ahí
Pasa el tiempo, luego brota
La vida vuelve a salir
Pero yo le digo que no, no, no
Que no le haga eso
Pero yo le digo que no, no, no, no
Pero yo le digo que no, no, no, no
Que no le haga eso
Yo le digo que no, no, no, no
Buscando
(Búscalo, búscalo)