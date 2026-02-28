La emotiva historia detrás de 'Flores para Antonio', la canción de Alba Flores para su padre

Alba Flores no quiso mantener la herencia musical de Antonio Flores tras su muerte. Así lo cuenta la propia actriz en el documental Flores para Antonio, donde se reconstruye la historia del artista para que su hija pueda entender y aceptar todo lo ocurrido con el cantante.

"¿Por qué no he cantado? No lo sé. Me resultó muy difícil. Sentía un hueco muy grande que se suponía que yo tenía que llenar", cuenta Alba Flores durante la película. Sin embargo, la madrileña superó ese reto al interpretar la canción que comparte título con el documental, compuesta por ella misma y Sílvia Pérez Cruz y que cuenta con los coros de Guillermo Furiase, Lolita y Rosario.

El renacer de Alba Flores como cantante

"Después de todo este proceso vital y de una película, por fin puedo contestar al amor de mi padre con otra canción", escribió Alba Flores sobre el tema ganador a Mejor canción original en los Premios Goya 2026. "Gracias, Sílvia Pérez Cruz, por hacer tu magia para que la niña que fui y la adulta que soy podamos cantarle juntas. Gracias, Guillermo Furiase, Lolita y Rosario, por acuerparme, arroparme y acompañarme para atreverme a hacer lo que nunca pensé que podría", añadió.

En conversación con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales, la actriz lamentó no poder explorar su faceta musical con Antonio Flores, de quien querría haber aprendido mucho más. "La pérdida de mi relación sana con cantar tuvo que ver con perderle a él. Ahora, después de hacer todo este repaso por su carrera musical, tengo otra relación con la música", dijo en el morning de Europa FM.

Con Silvia Pérez Cruz e inspirada en una canción de Antonio Flores para su hija

Alba Flores compuso el tema principal de la película con la artista Sílvia Pérez Cruz. La conoció a través de una amiga común. Un día que fue a verla al teatro, terminaron de fiesta en un tablao flamenco y con una confesión: "Silvia siempre se acuerda que lo primero que le dije es que tenía dificultades para cantar".

Juntas compusieron el tema, que nació de de una frase que cantaba Alba Flores de niña. "Lo que hicimos fue inspirarnos en un trocito de una letra que se me ve cantar en la película de la canción que me hizo mi padre, que me estoy inventando realmente y se nota que yo estoy como 'Porque el jardín, la flor...'. Lo que hemos hecho es coger esa letra y mezclarla con una música que se escucha en un momento en que estoy con mi padre y hemos hecho un collage de eso. Isaki [Lacuesta, director del documental] dice: 'Creo que es la primera vez que en los Goya nominan a una canción compuesta por una niña de ocho años'", contó en Cuerpos especiales.

Letra de 'Flores para Antonio'

Una flor siempre es bonita

Puede ser un gran jardín

Lleno de flores que crecen solo para ti

Ahora calla y se marchita

Desde que no estás aquí

Llena de escarcha

Nos dejaron sin abril

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no.

Buscando la puerta de ayer

-

Y esa flor ya no es la misma

(No, no, no)

Ha perdido su raíz

Busca la puerta donde estaba su jardín

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Pero yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Pero yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Buscando

(Búscalo, búscalo)