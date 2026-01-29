El alcalde de Rio alimenta los rumores sobre el artista del concierto de Copacabana: "Soñé con estos cuatro..."

Río de Janeiro se convierte en capital mundial de la música al llegar el mes de mayo. El ciclo de megaconciertos Todo Mundo no Rio lleva a una gran estrella internacional a la playa de Copacabana y, tras el arrollador éxito de Lady Gaga en 2025, muchos ansían conocer qué artista sucederá a la intérprete de The Dead Dance en el show que se celebrará el sábado 2 de mayo de 2025 frente al tradicional Copacabana Palace.

El inicio de 2026 ha venido cargado de rumores sobre los posibles artistas de esta tercera edición y muchos señalan que Britney Spears podría hacer su gran regreso a la música en este escenario. Ella misma contribuyó a que cogiesen fuerza cuando a principios de enero aseguró que le encantaría volver a los escenarios aunque nunca lo haría en Estados Unidos.

La empresa organizadora de Todo Mundo no Rio ha negado esta información y ha asegurado en un comunicado que "no hay negociaciones en curso" con la artista y ha insistido en "la importancia de verificar la exactitud de la información" antes de publicarla.

Mientras, el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, ha decidido alimentar el hype publicando mensajes crípticos en X para despertar aún más interés. En el último, señala incluso a cuatro artistas y ninguno es Britney Spears.

Los cuatro artistas del alcalde de Rio

El regidor lleva desde que empezó el año haciendo de community no oficial del evento y hasta ha publicado un vídeo hecho con IA posando con algunos de los artistas que podrían formar parte de la cita, desde Chris Martin a SHakira y Beyoncé. "¿Quién queréis que venga?", apuntó en el comentario de la publicación del 9 de enero.

Entonces invitaba a soñar pero ahora, cuando se acerca la fecha del anuncio del artista de Todo Mundo no Rio 2026 —en febrero de 2025 se confirmó a Lady Gaga—, el que sueña es él y lo hace con nombres concretos. "Soñé con estos cuatro esta noche... no estoy queriendo decir nada...🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄", apuntó al publicar un mensaje con vídeos de Shakira, Justin Bieber, U2 y Paul McCartney.

Sin duda cualquiera de los cuatro encaja con el espíritu de este evento, que Madonna inauguró en 2024 antes 1,5 millones de personas, pero no hay nada que confirme que pueda ser cualquiera de ellos. De hecho, aunque el ciclo de conciertos está promovido por la Alcaldía de Río de Janeiro, la producción es Bonus Track y el alcalde no es una voz autorizada para dar información.

El propio Paes lo aclaró al escribir el siguiente mensaje en sus redes: "Me prohibieron en la producción de #TodoMundoNoRio2026 hablar sobre el tema. Créanme: yo tampoco sé. Cuando sepa, les aviso aquí. ¡Por la atención, gracias!".