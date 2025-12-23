Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres de su cuarto hijo
De una manera muy discreta para preservar su intimidad, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han anunciado que se han convertido en padres de su cuarto hijo este 2025, justo en las vísperas de Navidad.
El cantante Enrique Iglesias y la tenista y modelo Anna Kournikova han recibido el regalo de Papá Noel unos días antes de lo tradicional: la pareja se acaba de convertir en padres de su cuarto hijo.
Así lo han anunciado a través de redes sociales, donde han especificado que el nuevo miembro de la familia nació el 17 de diciembre. "My Sunshine" han compartido, emocionados.
No obstante, Iglesias y Kournikova han querido mantener en la intimidad tanto el género como el nombre del recién nacido, pese a haber compartido una imagen del bebé lo más neutral y discreta posible para no revelar excesivos detalles.
El nuevo miembro de la familia se une a sus hermanos mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y a Mary, de cinco. El amor se expande a 6 miembros en la gran familia.