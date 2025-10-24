Alejandro Sanz presenta el tracklist de '¿Y ahora qué +?', su nuevo disco
Alejandro Sanz ha desvelado a un mes de su estreno las 7 canciones que todavía no se conocían de su nuevo álbum, y sus correspondientes colaboraciones de vértigo.
Alejandro Sanz sorprendió a sus fans con su nuevo proyecto, ¿Y ahora qué +?, un disco que engloba tanto el EP de principios de año con nuevas canciones y colaboraciones.
El artista cierra el año con un proyecto de lo más esperado, que verá la luz el 21 de noviembre. Pero hasta entonces el intérprete de Corazón partío ha compartido con sus seguidores las claves de este álbum.
"Este álbum aglutina todo el trabajo duro, y mágico a la vez, de casi dos años con grandes músicos, mi equipo y amigos. Necesitaba compartir esto con vosotrxs… Los momentos, la metamorfosis, el esfuerzo y el resultado tan bello. Deseando que ya sea vuestro", ha expresado el artista por redes sociales.
Así, ha desvelado la lista de canciones de ¿Y ahora qué +?, que también ha dejado ver esas colaboraciones restantes del álbum:
- 1. Palmeras en el jardín
- 2. Las guapas
- 3. No me tires flores con Rels B
- 4. El vino de tu boca
- 5. Mil motivos con Carín León
- 6. Bésame con Shakira
- 7. Eso es amor
- 8. La cita con Emilia
- 9. Hoy no me siento bien con Grupo frontera
- 10. Me veía
- 11. Rimowa con Elena Rose
- 12. Cómo sería con Manuel Turizo
- 13. Qué injusto
"Sale el 21 de noviembre en físico y recoge todas las canciones que ya conocéis, más otras siete", ha esclarecido Sanz, muy ilusionado con este nuevo disco.
Todo ello estará en nuestras manos en menos de un mes, y podremos disfrutar de estas canciones en directo en una gira por España cuyas entradas ya están a la venta.