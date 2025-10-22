Alejandro Sanz, Rauw Alejandro... Las nuevas actuaciones confirmadas de los Latin Grammy 2025
Los Latin Grammy 2025 desvelan el segundo listado de artistas confirmados para actuar en la gala, entre los que destacan Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Nathy Peluso.
Aitana, Raphael, Gloria Estefan... Las primeras actuaciones confirmadas de los Latin Grammy 2025
Los Latin Grammy 2025 están a la vuelta de la esquina. El próximo 13 de noviembre en Las Vegas, la industria tiene una cita especial con la música latina, y este año son muchos los artistas españoles nominados a estos galardones. Ahora, la organización ha desvelado el segundo listado de artistas que actuarán durante la gala en directo.
La primera tanda confirmó las actuaciones de Aitana, Raphael —Persona del Año 2025—, Gloria Estefan, Pepe Aguilar, Ivan Cornejo, DannyLux, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte. ¿Qué nombres se unen a ellos?
Alejandro Sanz
España sigue sumando presencia en la gala de los Latin Grammy con Alejandro Sanz, que cuenta con cuatro nominaciones: Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor álbum de pop contemporáneo. Poco después de la gala, el artista estrenará su nuevo disco¿Y ahora qué +? el 21 de noviembre.
Rauw Alejandro
Con dos nominaciones a Álbum del año y Mejor interpretación reggaeton, el puertorriqueño Rauw Alejandro también se subirá al escenario de los Latin Grammy 2025 tras estrenar su álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 el pasado 26 de septiembre.
Nathy Peluso
Como representante argentina y española, Nathy Peluso también actuará en la gala con dos nominaciones bajo el brazo: Mejor interpretación urbana/fusión urbana y Mejor canción urbana.
Joaquina
La venezolana, que acaba de estrenar su canciónLos 41, será otra de las actuaciones de los Latin Grammy 2025 gracias a sus cuatro nominaciones: Álbum del año, Mejor álbum de pop contemporáneo, Mejor canción pop/rock y Mejor álbum cantautor.
Christian Nodal
El mexicano cuenta con una nominación a los premios, en la categoría Mejor álbum de música ranchera/mariachi.
Elena Rose
Al igual que Joaquina, la venezolana-estadounidense Elena Rose actuará con cuatro nominaciones: Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum de pop contemporáneo y Mejor interpretación de música electrónica latina.
Grupo Frontera
El grupo estadounidense de música regional mexicana también se une a los artistas con actuación en los Latin Grammy. La banda está compuesta por Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto "Beto" Acosta y Carlos Guerrero.
Kacey Musgraves
La estadounidense y ocho veces ganadora del Grammy es otra de las artistas que se subirá al escenario de los premios, cuya gala se celebrará en Las Vegas.
Otros artistas
Aparte de los recién mencionados, también actuarán en los Latin Grammy el guitarrista mexicano Carlos Santana, el compositor mexicano Edgar Barrera y Adelaido "Payo" Solís III, integrante de Grupo Frontera.