Alejandro Sanz, Rauw Alejandro... Las nuevas actuaciones confirmadas de los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 están a la vuelta de la esquina. El próximo 13 de noviembre en Las Vegas, la industria tiene una cita especial con la música latina, y este año son muchos los artistas españoles nominados a estos galardones. Ahora, la organización ha desvelado el segundo listado de artistas que actuarán durante la gala en directo.

La primera tanda confirmó las actuaciones de Aitana, Raphael —Persona del Año 2025—, Gloria Estefan, Pepe Aguilar, Ivan Cornejo, DannyLux, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte. ¿Qué nombres se unen a ellos?

Alejandro Sanz

España sigue sumando presencia en la gala de los Latin Grammy con Alejandro Sanz, que cuenta con cuatro nominaciones: Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor álbum de pop contemporáneo. Poco después de la gala, el artista estrenará su nuevo disco¿Y ahora qué +? el 21 de noviembre.

Rauw Alejandro

Con dos nominaciones a Álbum del año y Mejor interpretación reggaeton, el puertorriqueño Rauw Alejandro también se subirá al escenario de los Latin Grammy 2025 tras estrenar su álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 el pasado 26 de septiembre.

Nathy Peluso

Como representante argentina y española, Nathy Peluso también actuará en la gala con dos nominaciones bajo el brazo: Mejor interpretación urbana/fusión urbana y Mejor canción urbana.

Joaquina

La venezolana, que acaba de estrenar su canciónLos 41, será otra de las actuaciones de los Latin Grammy 2025 gracias a sus cuatro nominaciones: Álbum del año, Mejor álbum de pop contemporáneo, Mejor canción pop/rock y Mejor álbum cantautor.

Christian Nodal

El mexicano cuenta con una nominación a los premios, en la categoría Mejor álbum de música ranchera/mariachi.

Elena Rose

Al igual que Joaquina, la venezolana-estadounidense Elena Rose actuará con cuatro nominaciones: Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum de pop contemporáneo y Mejor interpretación de música electrónica latina.

Grupo Frontera

El grupo estadounidense de música regional mexicana también se une a los artistas con actuación en los Latin Grammy. La banda está compuesta por Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto "Beto" Acosta y Carlos Guerrero.

Kacey Musgraves

La estadounidense y ocho veces ganadora del Grammy es otra de las artistas que se subirá al escenario de los premios, cuya gala se celebrará en Las Vegas.

Otros artistas

Aparte de los recién mencionados, también actuarán en los Latin Grammy el guitarrista mexicano Carlos Santana, el compositor mexicano Edgar Barrera y Adelaido "Payo" Solís III, integrante de Grupo Frontera.