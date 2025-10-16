Aitana, Raphael, Gloria Estefan... Todas las actuaciones confirmadas de los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 están a la vuelta de la esquina. El próximo 13 de noviembre tenemos una cita especial con la música latina, y este año son muchos los artistas españoles nominados a estos galardones.

Como no podía ser de otra manera, las actuaciones musicales son el plato fuerte de la gala, y las protagonizarán artistas muy diversos. Te contamos los nombres confirmados para subirse al escenario en la ceremonia:

Aitana

Nominada a Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Empaque de Grabación, la artista volverá a actuar en estos premios después de haberlo hecho en 2019.

Raphael

La gran sorpresa la dará Raphael, quien esta actuación supondrá la vuelta a los escenarios del veterano tras sus problemas de salud. El artista recibirá el reconocimiento a Persona del Año 2025 de La Academia Latina de la Grabación.

Morat

Con su nominación a Mejor Álbum de Pop/Rock, Morat mostrará su talento en directo sobre el escenario.

Gloria Estefan

La leyenda Gloria Estefan también será una de las protagonistas de la gala, tanto por ser una de las artistas que actuarán como por sus dos nominaciones: Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Pepe Aguilar

El mexicano está nominado a Mejor Álbum Ranchero/ Mariachi, y llevará su folclore al escenario con una actuación especial.

Iván Cornejo y Danny Luz

Iván Cornejo y Danny Luz, nominados a Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea también darán su pincelada con su música en directo.

Carín León

Carín León, con tres nominaciones (Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Mejor Canción Regional), también será el encargado de deleitar a los espectadores con su música en directo.

Kakalo

El nominado a Mejor Canción Regional Kakalo probablemente cantará dicho tema en su actuación en el Gran Garden Arena en Las Vegas.

Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte buscarán conquistar con su actuación a los espectadores en una gala en la que están nominados a Mejor Álbum de Música Norteña.

Liniker

Lo mismo ocurrirá con Liniker, el multinominado a seis categorías, incluyendo Grabación del Año , Álbum del Año, Canción del Año , Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués, Mejor Interpretación Urbana en Portugués y Mejor Canción en Portugués, poniendo la pincelada de diversidad lingüística.