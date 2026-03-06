Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Emma Ozores, Pablo Puyol, Lucía Gil y Javier Pereira

Marzo avanza y con ello Pasapalabra trae nuevos invitados. Esta vez son celebrities del mundo de la actuación y el canto quienes llegan para superar las pruebas, dos desde el equipo naranja y otros dos desde el azul. ¡Conócelos!

Pasapalabra llega con una nueva tanda de invitados de altura. Durante tres programas el plató del concurso presentado por Roberto Leal se llena de cuatro nuevos rostros de lo más reconocidos en nuestra televisión.

Esta vez son actores y músicos quienes lucharán por los máximos segundos para El Rosco. Dos lo harán desde el equipo naranja, y los otros dos desde el equipo azul. ¡Te contamos quiénes son!

Emma Ozores

Miembro del clan Ozores- Montés, desde joven se ha dedicado a la actuación gracias al legado artístico de su familia. Así, ha formado parte de películas desde finales del os años 70, entre las que destaca Los enérgicos, La loca historia de los tres mosqueteros, Mala yerba y La última guardia, entre muchas otras, sobre todo títulos bajo la dirección de Mariano y Antonio Ozores. Por su parte, ha aparecido en series como Farmacia de guardia y Aquí no hay quien viva. Sus últimos años se ha dedicado al teatro.

Emma Ozores | GETTY

Pablo Puyol

Este actor y cantante se dio a conocer por la serie Un paso adelante, pero también ha aparecido en ficciones como Arrayán, Ciega a citas y Servir y proteger. El intérprete triunfa en musicales, como La bella y la Bestia y Evil Dead, pero también ha participado en concursos de televisión como El desafío.

Pablo Puyol | antena3.com

Lucía Gil

Esta cantante y actriz se dio a conocer por Disney Chanel, cuando ganó el concurso My Camp Rock cuando era una niña. Desde entonces ha desarrollado una carrera como cantante y actriz, apareciendo en series como Gran Reserva, Servir y Proteger y Las invisibles, entre otras. Además, ha sido protagonista del afamado musical de Los Javis La llamada y también forma parte de Mecano Experience.

Lucía Gil | GETTY

Javier Pereira

Este actor fue niño de San Ildefonso, y llego a cantar el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad en dos ocasiones. Su carrera como actor comenzó pronto, a través de series como Nada es para siempre y Al salir de clase. También ha formado parte de películas como Stockholm (por la que ganó el Goya a Mejor actor revelación), Que Dios nos persone y 8 citas.