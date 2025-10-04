Judeline y Amaia cantan su colaboración 'Com Você' por primera vez en directo

Judeline y Amaia han sorprendido al público del Festival B en Barcelona al cantar, por primera vez en directo, su reciente colaboración: Com Você .

Este viernes 3 de octubre, Judeline ha celebrado su concierto en el Festival B de Barcelona, celebrado en el Parc del Fòrum ante unos 10.000 asistentes. Aparte de sus canciones del disco Bodhiria, la cantante gaditana ha sorprendido con su versión de La tortura, de Shakira y Alejandro Sanz.

Sin embargo, el momento más inesperado del espectáculo ha llegado con la aparición de Amaia, quien ha subido al escenario para cantar su colaboración Com Você, estrenada el pasado 26 de septiembre. Pocos días después, las artistas han encontrado el momento perfecto para interpretarla por primera vez en directo.

Así es 'Com Você'

Com Você es una bossa nova con pinceladas de rumba chill en la que las dos artistas cantan a la persona amada manteniéndose fieles a su estilo. Evocadora y sensual, la canción escrita en español y portugués apela al "deseo de acompañar, de vivir y sentir con alguien especial, sin importar el idioma ni las fronteras". "Un himno que se mueve entre lo íntimo y lo expansivo. Ideal para cerrar el verano con un suspiro optimista", apunta el comunicado de prensa.

"Envuélveme, eu só quero estar com você / Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame / Envuélveme, sácame de aquí, llévame / Que vas a quedarte y no te vas, prométeme", dice el estribillo de Com Vocé, un tema que supone un nuevo paso en la ascendente carrera de Judeline, marcada por su capacidad de innovar, y consolida aún más el papel de Amaia como una de las artistas más versátiles y queridas de la música española.

La canción, coescrita junto a Carlos Ares, llega acompañada de un videoclip dirigido por Daniel Dalfó y Carlos Marcenado, en el que se ve a las dos artistas interpretando la canción en espacios elegantes, futuristas y con protagonismo de los efectos especiales.