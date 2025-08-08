Amaia cumple con su palabra y reincorpora 'Nuevo Verano' y 'El Relámpago' en su setlist de festivales

En plena gira de festivales, Amaia se encuentra por las tierras andaluzas antes de darlo todo en Aranda de Duero (Burgos) con su actuación en el Sonorama Ribera. El 2 de agosto, muy a su pesar, la pamplonesa se vio obligada a cancelar su actuación en Bella Festival de Marbella debido a problemas de salud.

Después de unos días de descanso, la cantante ha vuelto a los escenarios más obediente que nunca. Lasetlist planeada por Amaia y su equipo para la gira de festivales pareció no acabar de convencer del todo a sus seguidores. ¿Y por qué?, por la ausencia de dos de sus canciones más exitosas: El Relámpago (2019) y Nuevo Verano (2020).

Tras coronarse como ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia no se ha despegado de los estudios, llevando ya tres aclamados discos y varios sencillos en su trayectoria como cantante profesional. Aunque no hay lanzamiento con el que decepcione, sus fans han echado muy en falta estos dos clásicos de la cantante en su gira por festivales este 2025.

Al margen de cantar e improvisar, como tuvo que hacer en esta misma actuación tras un pequeño fallo de voz que ya ha pasado a ser una cómica anécdota, si algo se le da bien a la artista es contentar a sus fans.

En el Big Sound Festival Pontevedra ya priorizó los deseos de sus fans al salirse de lo establecido y cantar Nuevo Verano a capela, tras la petición de una de las asistentes con una pancarta que decía: "El verano empieza cuando cantas Nuevo Verano". En esta misma línea, el 7 de agosto sorprendió a Marbella introduciendo (por fin) esta canción junto a El Relámpago, una decisión cargada de sorpresa que no pudo ir mejor acompañada con el aplauso de sus fans y su agradecimiento posterior expresado en las redes sociales.