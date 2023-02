Ana Mena y Natalia Lacunza lanzan 'Me he pillao x ti', una canción para tu crush romántico

Ana Mena y Natalia Lacunza lanzan 'Me he pillao x ti' // SMG

La expectación estaba por las nubes cuando Ana Mena lanzó un vídeo en redes sociales en el que aparecía acompañada de Natalia Lacunza.

"Me he pillao x ti con Natalia Lacunza, 24/02", así de conciso era el mensaje que acompañaba este vídeo revelando toda la información necesaria: título, el nombre de la artista que la acompaña y fecha de estreno.

Más detalles podían verse en el vídeo, en el que Ana le mostraba en el estudio la canción a Natalia, explicándole que se trataba de un tema que compuso en octubre de 2022.

"¡Qué melodía más increíble!", exclamaba Natalia al escuchar las primeras estrofas: "Todavía ningún beso de ti / Estoy dentro ya no puedo salir / Y lo que a gritos no te puedo decir / Es que me he pillao' por ti".

"Te lo juro, es un temazo, que visión", continuaba halagándole Lacunza, a lo que Mena le devolvía el elogio dejando claro que la admiración es mutua: "Es que llevo tiempo escuchando tu disco un montón de tiempo. Que me encanta, no sé que canción me gusta más".

Como reveló la propia malagueña días antes del lanzamiento, Me he pillao x ti va para los más románticos: "Me he pillao x ti es la canción que le vas a dedicar al crush del / de la que te has pillao' pero ni un beso le has dao' porque somos unxs romanticxs y nos encanta serlo".

LETRA DE 'ME HE PILLAO X TI', DE ANA MENA Y NATALIA LACUNZA

Ayer en mi habitación mi cabeza me preguntó por ti

Tengo mil dudas que jamás respondí

¿Será que tú también te acuerdas de mí?

Yo no sé si es así

Te conocí una tarde despejada

Tu primera impresión no dijo nada

Estabas tan ausente poco hablabas

Te tuve que tocar con la mirada

Y frené al oír una conversación

En la que entendí que tenías un amor

Y un cartel de prohibido en tu corazón

Y en tu coche eran risas canción tras canción

Y el trayecto al lugar rápido se pasó

Y pensé: "no me gusta esta sensación"

Porque me he pillao' por ti

Y todavía ningún beso te di

Ya estoy dentro ya no puedo salir

Y lo que a gritos no te puedo decir

Es que me he pillao' por ti

Ha pasado el tiempo y miento si te digo que lo lamento

Ya se marchó quien robaba tu aliento

Puedo decir que ha llegado el momento de confesarte que quiero que

No quiero que uses toda la ropa

Y que estemos siempre en pelotas

Por amor volvernos idiotas

Yo te pediría que

Entre un par de pizzas y copas

Me hagas esa pregunta tonta

Y que tu madre sepa que hay boda

Porque me he pillao' por ti

Y todavía ningún beso te di

Ya estoy dentro ya no puedo salir

Y lo que a gritos no te puedo decir

Es que me he pillao' por ti

Y todavía ningún beso te di

Ya estoy dentro ya no puedo salir

Y lo que a gritos no te puedo decir

Es que me he pillao' por ti

Y frené al oír una conversación

En la que entendí que no estaba ese amor

Y esta vez pude entrar en tu corazón

Porque me he pillao' por ti

Y todavía ningún beso te di

Ya estoy dentro ya no puedo salir

Y lo que a gritos no te puedo decir

Es que me he pillao' por ti (por ti)

Y todavía ningún beso te di

Ya estoy dentro ya no puedo salir (ya estoy dentro ya no puedo salir)

Y lo que a gritos no te puedo decir (a gritos no te puedo decir)

Es que me he pillao' por ti