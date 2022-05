Ana Mena, Nil Moliner, Harry Styles, Adele… 46 canciones para escuchar en tu día a día

No hay mejor que la música para hacer cualquier cosa. Ya sea hacer la compra, caminar, ir al gimnasio, recoger la casa… cuando hacemos estas tareas con música, cuestan menos. Hoy te traemos una playlist llena de éxitos para que te cueste menos llevar a cabo tus quehaceres y empezar la próxima semana al ritmo de los mejores artistas.

Ana Mena y Nil Moliner se unen en Me quedo un tema lleno de ritmo con el que todo se te hará mas fácil. Don’t Be Shy de Tiesto y Karol G, Mon Amour RMX de Zzoilo y Aitana y Don’t Go Yet de Camila Cabello tampoco pueden faltar en tu día a día.

La marca España viene pisando fuerte, así que sube el volumen que viene lo bueno. Nuestros oyentes no paran de escuchar exitazos como Toy Story de Lola Índigo, Y 23 de Sofía Ellar, 10 minutos de Miki Núñez o Levantarnos Al Sol de Álvaro de Luna.

Los artistas más internacionales tampoco se quedan atrás. Te traemos los temas que no pueden faltar esta semana en tu playlist como Shivers de Ed Sheeran, Easy On Me de Adele, Blinding Lights de The Weeknd o Tacones Rojos de Sebastián Yatra.

Incluso hay hueco para los éxitos más recientes que no van a parar de sonar en nuestra radio como Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro, Love Me More de Sam Smith, As It Was de Harry Styles o Candy de Rosalía.

¿Te has quedado con ganas de más? Dale al play y disfruta de los 46 exitazos de Europa FM.