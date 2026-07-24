Anitta rinde homenaje a la música tradicional brasileña en 'EQUILIBRIVM II'

En los últimos años Anitta se ha convertido en una de las caras más reconocibles de la música urbana latina. Sin embargo, el pasado mes de abril, la artista dio un giro a su carrera con la publicación de EQUILIBRIVM, un álbum enraizado en la música tradicional brasileña. Tres meses después, la "reina del pop brasileño" acaba de lanzar EQUILIBRIVM II, una segunda parte de 17 canciones con la que completa el proyecto.

Al igual que la primera parte, EQUILIBRIVM II está repleta de colaboraciones con artistas brasileños como Maria Bethânia o Mestrinho. “Me siento feliz, realizada y muy honrada por compartir este proyecto con personas a las que admiro tanto”, escribió Anitta hace una semana en Instagram al anunciar las canciones que conforman el disco.

Aunque en un inicio esta segunda parte iba a ser en español e ingles, la artista ha decidido mantener todos los temas en su lengua materna a excepción de la versión en castellano de Azul, una de las canciones más emblemáticas del cantautor brasileño Djavan publicada en 1982. En Pra você gostar de mim, la de Anitta también quiso homenajear a otra de las grandes figuras de la música carioca, Carmen Mirandam, incluyendo un fragmento de su primer éxito Taí.

'EQUILIBRIVM II' el cortometraje

El lanzamiento del álbum ha venido acompañado de un cortometraje de 30 minutos que completa la parte visual del proyecto. “El trabajo más bonito, más importante, con más significado, más mensaje y más arte de toda mi vida”, así anunció Anitta el vídeo en sus redes sociales, donde mostró su agradecimiento al equipo de profesionales que le han acompañado en este proceso “sin soltarle la mano ni un segundo”.

La artista también ha querido compartir con sus fans el significado de las canciones de EQUILIBRIVM II, en una serie de vídeos de YouTube en los que, de uno en uno, indaga en todos los temas del disco.