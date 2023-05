Anuel AA recuerda a Karol G su nueva canción 'Mejor que yo': "Te la dedico bebe"

Anuel AA no se anda con rodeos ni ambiguedades. El artista latino ha mencionado directamente a Karol G en la promoción en Instagram de su nuevo tema Mejor que yo, que sin lugar a dudas hace referencia a la relación con su expareja. "Te la dedico bebe", escribe antes de citar su usuario oficial.

Una tiradera de desamor que salpica también al que apuntan como nueva pareja de la bichota, Feid, aunque sobre esto no existe ningún tipo de confirmación. Anuel AA y Karol G empezaron con un romance en Secreto en el año 2018 y pusieron fin a su amor tres años después, en 2021. Llegaron incluso a estar comprometidos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado -ni desmentido- nunca que entre ellos existiesen terceras personas, en sus canciones hablan del dolor de ver a un antiguo amor rehacer su vida con otro. "Ya tienes novio / te echo de meno' / Él no te entiende como yo te entiendo", canta Anuel en este tema junto a Mambo Kingz y Dj Luian.

Se trata de la segunda canción en la que Anuel habla abiertamente de su ruptura y sus sentimientos hacia Karol G. En su anterior single, Más rica que ayer, hay varias referencias a la colombiana, además de una mención directa y explícita a Gerard Piqué y Shakira.

Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fanáticos es que al final del videoclip aparece J Balvin, lo que podría significar que se une al próximo EP de Anuel, en el que también colabora Maluma.

Letra de Mejor que yo, de Anuel AA

[Intro]

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Uah, uah

[Pre-Coro]

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

[Coro]

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter, eh-eh (Eh-eh)

[Post-Coro]

No, oh-oh-oh (Oh-oh-oh), no

Mejor que yo aquel nunca va a ser, no

No, oh-oh-oh, no (Oh-oh-oh-oh-oh)

Mejor que yo aquel nunca va a ser (Uah)

[Verso 1]

Cuando él te la mama, te acuerdas de mí (Oh-oh-oh)

La lengua no le trabaja como yo te hacía venir (Venir)

Pensándome en la cama no te dejo ni dormir (Oh-oh)

No es lo mismo sin un gángster como yo encima de ti (De ti)

Dime si te aprieta bien las nalga' (Las nalga')

Si mientras te lo mete, te lambe la cara (Sí)

Si te habla tan sucio que hizo que tú squirteara' (Squirteara')

Dime si hizo que temblara' y que la cama la mojara' (La mojara'), baby

Cuando tú se lo mama', no me haga' reír (Haga' reír)

Ese malparido, mami, no me llega a mí (No me llega a mí)

Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti (Uah, uah)

Si na' má' hablándote al oído, sin chingar te hice venir (Venir)

En cuatro yo te muerdo el cuello (El cuello)

Te lo meto y te jalo el pelo (El pelo)

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento (Baby)

Uah, uah (Bebé), baby

[Pre-Coro]

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

[Coro]

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter (¡Jaja!)

[Verso 2]

Ese cabrón no te lo mete como yo

Hablando mierda 'e mí, ya no, eso nunca se me olvidó (Se me olvidó)

Así que si yo lo pillo, baby

No te moleste' conmigo, baby

Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor (El amor)

Terminamo' de chingar, en mi ropa quedó tu olor (Tu olor)

Quiero metértelo otra ve', bebé, no te guardo rencor (Na' de rencor)

Tú ere' mía aunque tú ande' con ese jodío' cabrón, uah

Comiéndote la medialuna (Eh)

Tus ojos se achican cuando fuma' (Uah)

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna (Ninguna)

Comiéndote la medialuna (Luna)

Tus ojos se achican cuando fuma' (Uah)

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna (Ninguna)

[Pre-Coro]

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto

[Coro]

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no (No)

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter, eh-eh (¡Jaja!)

[Post-Coro]

No, oh-oh-oh (Oh-oh-oh), no

Mejor que yo aquel nunca va a ser, no (No)

No, oh-oh-oh, no (Oh-oh-oh-oh-oh)

Mejor que yo aquel nunca va a ser

[Outro]

Uah, uah

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Bebecita

Bebe-Bebecita

Oh-oh-oh-oh-oh

La AA

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Anuel

Mambo Kingz

Mera, dime, Luian

Jowny

Uah, uah

Brr