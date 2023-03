Anuel AA menciona a Shakira y Piqué en la letra de su canción 'Más rica que ayer': ¿Dardo para Karol G?

Nuevo capítulo en la telenovela musical más seguida de 2023.

Anuel AA se une como nuevo jugador de la partida del despecho que comenzó disputando Shakira con sus alusiones a la ruptura de su matrimonio con Gerard Piqué en la Sesión 53 con Bizarrap. Ni siquiera la nueva pareja del deportista se libró de tener una mención. Clara-mente Shakira estaba cobrándose su propia venganza con la pentalogía del despecho, que terminó con la unión con Karol G en TQG.

La unión de las colombianas en TQG (Te Quedé Grande) no tiene una letra tan descarnada como la tiradera de Biza pero sí hace bastantes alusiones a la facilidad de algunas ex parejas para encontrar nuevas conquistas casi inmediatamente después de romper:

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Un verso que cuadra perfectamente con la situación sentimental de Karol G tras su ruptuta con Anuel AA. Pocos días después de que la pareja anunciase su separación, Annuel AA ya caminaba de la mano con Yailin la Más Viral, la joven que ahora mismo está a punto de dar a luz al segundo hijo del artista. Su amor se terminó hace solo un mes escaso pero el artista se ha comprometido a cuidar y criar a su futuro bebé.

Lo de Piqué con Clara Chía venía de lejos. La joven ya estaba en su vida antes de que su matrimonio con Shakira se dinamitase.

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

No son pocos los fans de la expareja que han visto en TQG una tiradera de desamor de Karol G para su ex. Unas indirectas a las que el puertorriqueño responde en su colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian. Material candente y jugoso para los que siguen el desarrollo de los acontecimientos como si de una novela se tratase.

El reggaetonero ha contestado a los versos de su expareja Karol G en su nuevo tema Más Rica que ayer, que ha estrenado este mismo viernes. El artista puertorriqueño canta sobre un reencuentro con una expareja a la que confiesa que traicionó.

Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte (Desquitarte)

Por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme (Lastimarme)

Después de admitir la traición y entender de dónde nace el despecho -del dolor-, Anuel AA reconoce su error e implora compasión ante una ex a la que no ha olvidado todavía.

Le propone volver a escribirse y mantener contacto porque "tú no ere' Shakira ni yo Piqué", un verso con el que resta importancia a sus problemas con esa pareja porque no son tan graves como el conflicto entre la de Barranquilla y el ex del Barcelona. Eso sí que es irreconciliable, pero Anuel AA sí tiene esperanzas.

Tírame el DM, no pa' estar peleando

Tú no ere' Shakira ni yo Piqué (Uah, uah)

Esta mención a la fallida relación de Shakira -quien hace solo una semana lanzaba con Karol G una balada que rezuma despecho pero también superación- ha sido recibida por el fandom como una indiscutible indirecta para la artista de Medellín.

Una vez más, la música se convierte en el vehículo para hacerle saber a tu ex -y de paso al mundo entero- cómo estás llevando el desamor. Unas intimidades que dejan de serlo cuando el relato se convierte en drama público.

Al final del vídeo, sus compañeros le preguntan "¿y todas esas noticias cabrón?, ¿y todas esas mujeres?", a lo que Anuel AA, entre risas, responde: "Se hacen globales cuando me dedican canciones".

Acto seguido, entra en escena Maluma subido a un tanque para decir "¿qué pasó cabrones?", un detalle que deja claro que el colombiano será el próximo en unirse a Anuel AA.

Letra completa 'Más rica que ayer' de Anuel AA

[Pre-Coro: Anuel AA]

La baby me envió una foto

Me dice que esto quede entre nosotro' (Oh-oh-oh-oh-oh)

Y muchos corazone' roto'

¿Será que el novio la dejó? (Oh-oh-oh-oh-oh-oh), woh-oh

Siempre me busca (Uah) cuando él le pelea (Uah)

Él la hizo cambiar (Uah, uah)

[Coro: Anuel AA]

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Qué bueno fue volverte a ver (Volverte a ver)

Se ve que no te sabe querer (-er)

Conmigo te ve' mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Te lo juré que me volvería' a ver (Uah)

Se ve que no te sabe querer (Oh-oh-oh-oh-oh)

Conmigo te ve' mejor que con él (Oh-oh-oh-oh-oh-oh), yeah

[Verso 1: Anuel AA]

Él no te ama como yo y tú lo sabe' (Tú lo sabe')

Estoy orando que esa relación se acabe (Se acabe)

Baby, mientras tanto 'toy rulay en calle (Calle)

Esperando que te escape' y me llame' (Me llame')

Baby, te puso en mi contra, estás celosa (Celosa)

Te dejaste de esa lengua venenosa (Venenosa)

Mami, tú y yo somo' frikis, otra cosa (Cosa)

Él no te lo mete con juguetes ni esposa' (-posa')

Tus punto' débile' yo los conozco (-nozco)

Te lambo el cuello (Cuello), te beso el toto (Toto)

En cuatro te pongo (Pongo)

Y te lo meto completo bien hondo (Hondo)

Y te viene' a chorro'

[Coro: Anuel AA]

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Qué bueno fue volverte a ver (Volverte a ver)

Se ve que no te sabe querer (-er)

Conmigo te ve' mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Te lo juré que me volvería' a ver (Uah)

Se ve que no te sabe querer (Oh-oh-oh-oh-oh)

Conmigo te ve' mejor que con él (Oh-oh-oh-oh-oh-oh), yeah

[Verso 2: Anuel AA]

Él no ha podido hacer que tú pare' de amarme (De amarme)

Te diste cuenta que no es fácil olvidarme (Uah)

Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte (Desquitarte)

Por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme (Lastimarme)

Si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo' (Hicimo')

Ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo' (Tú y yo fuimo')

Yo era un ignorante y manejarlo no supimo'

A vece' lo que damo' no es lo que recibimo' (Uah, uah)

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' (Oh-oh-oh)

Sigo siendo el nene y me escribe' (Oh-oh, oh-oh)

Tírame el DM, no pa' estar peleando (Oh-oh)

Tú no ere' Shakira ni yo Piqué (Oh-oh)

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere'

Sigo siendo el nene y me escribe' (Oh-oh-oh-oh)

Tírame el DM, no pa' estar peleando

Tú no ere' Shakira ni yo Piqué (Uah, uah)

[Pre-Coro: Anuel AA]

La baby me envió una foto

Me dice que esto quede entre nosotro' (Oh-oh-oh-oh-oh)

Y muchos corazone' roto'

¿Será que el novio la dejó? (Oh-oh-oh-oh-oh-oh), woh-oh

Siempre me busca (Uah) cuando él le pelea (Uah)

Él la hizo cambiar (Uah, uah)

[Coro: Anuel AA]

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Qué bueno fue volverte a ver (Volverte a ver)

Se ve que no te sabe querer (-er)

Conmigo te ve' mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer (Rica que ayer)

Te lo juré que me volvería' a ver (Uah)

Se ve que no te sabe querer (Oh-oh-oh-oh-oh)

Conmigo te ve' mejor que con él (Oh-oh-oh-oh-oh-oh), yeah

[Outro: Anuel AA]

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Mambo Kingz

Mambo Kingz

Uah

(Hear This Music, ¿oíste, bebé?)

Uah, uah

(Mera, dime, Luian)

Oh-oh-oh-oh-oh

(Mera, dime, Neneto)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

(Mera, dime, BF)

La AA (Brr)

Anuel

(Los intocable', ¿oíste, bebé?)

Brr