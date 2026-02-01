Los artistas españoles nominados a los Premios Grammy 2026

La noche de los Premios Grammy es la gran noche de la música internacional. La Academia de la Grabación despliega este domingo 1 de febrero su alfombra roja en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para reconocer los mejores trabajos del último año.

Numerosos artistas acuden en calidad de nominados y, entre ellos, un español. Alejandro Sanz opta al premio a Mejor álbum pop latino por ¿Y ahora qué?.

El cantante madrileño competirá en la gala presentada por Trevor Noah con el puertorriqueño Rauw Alejandro, nominado por Cosa Nuestra; el colombiano Andrés Cepeda, por BOGOTÁ DELUXE; la también colombiana Karol G, por Tropicoqueta; y la mexicana Natalia Lafourcade, por Cancionera.

Con esta nominación, la séptima de su carrera, el intérprete de El vino de tu boca lleva el aroma español a la ceremonia en la que en 2025 no hubo ningún artista nacional.

Sí los hubo en las ediciones anteriores. En 2024, Pablo Alborán acudió como nominado en la misma categoría por La Cuarta Hoja. En 2023, lo hizo Rosalía con dos candidaturas (Mejor vídeo musical de formato largo y Mejor álbum latino rock o alternativo). En 2022, estuvieron entre los candidatos Pablo Alborán con el disco Vértigo (nominado a Mejor álbum pop latino) y C. Tangana, con El Madrileño (Mejor álbum de rock latino o alternativo).

Por qué Rosalía no tiene ninguna nominación al Grammy

La pregunta para muchos es por qué en la lista de nominados no se incluye a Rosalía con su disco LUX, lanzado el pasado 7 de noviembre.

El motivo es que la cantante de La Perla publicó su disco fuera de plazo, ya que la Academia de la Grabación reconoce en esta 68ª edición los trabajos publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. De esta manera, el disco de la catalana podrá formar parte de los nominados de los Premios Grammy 2027.

Y la pregunta que surge ahora es por qué Alejandro Sanz sí es candidato si su disco salió también en noviembre. La respuesta tiene que ver con la estructura del propio álbum, ya que el cantante dividió el álbum en dos partes. La primera, por la que está nominado, es ¿Y ahora qué?, lanzada el 23 de mayo con seis canciones, y la segunda, el disco completo, llegó el 21 de noviembre con el título ¿Y ahora qué +? y con un tracklist de 13 canciones.

A esta segunda parte le pasa como al disco de Rosalía, al estar fuera de plazo de los Grammy 2026 podrá competir en la edición de 2027. ¿Volverá la Academia de Grabación a fijarse en el madrileño?