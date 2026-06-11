Así fueron las otras actuaciones de Shakira en el Mundial de fútbol

Shakira vuelve al Mundial con Dai Dai un nuevo himno de la FIFA que hará tanto bailar como reflexionar sobre cumplir los sueños de los niños.

Junto a Burna Boy, la colombiana vuelve dispuesta a que todo el mundo viva la Copa del Mundo 2026 al son de su voz y los ritmos africanos y latinos con los que ha puesto banda sonora a la competición. Y es que la artista ya es una veterana en eso de crear hits para el Mundial de fútbol, y luego llevarlos al directo en cada edición.

Para darle la bienvenida al Mundial, repasamos todos los himnos de Shakira para la cita deportiva:

Hips Don’t Lie (2006)

En el Copa Mundial de la FIFA 2006, Shakira participó como una de las grandes estrellas musicales asociadas al torneo, aunque ese año no lanzó una canción exclusiva para la competición.

La colombiana interpretó Hips Don't Lie, que en ese momento era uno de los mayores éxitos del momento y a nivel mundial. Su actuación se celebró en la clausura de la final de Berlín entre Italia y Francia.

Waka Waka (This Time for Africa) (2010)

El himno oficial de la FIFA para el Mundial de 2010 no es solo uno de los hits más asociados a Shakira, sino probablemente la canción de toda la Copa del Mundo más recordada. Y es que Waka Waka (This Time for Africa) marcó un antes y después.

Mezclaba pop latino, ritmos africanos y una adaptación del tema camerunés Zangalewa. Así, la canción se convirtió en un fenómeno global. Con ella actuó en el concierto de apertura en Johannesburgo y en la ceremonia previa a la final entre España y Países Bajos.

Para la propia Shakira también es un tema de lo más importante, que le ha aportado mucho tanto profesional como personalmente. "Gracias a la canción conocí al padre de mis hijos y tuve dos hijos maravillosos, que son los dos soles de mi vida. Son wakababies", nos contó a Europa FM en un encuentro con medios.

La La La (2014)

En el Mundial 2014 Shakira volvió como una de las artistas centrales del torneo. La La La fue una de las canciones oficiales del Mundial. En este tema la de Barranquilla contó con participación de músicos brasileños como Carlinhos Brown, y al igual que ahora Dai Dai, el videoclip incluyó apariciones de grandes futbolistas internacionales.

La artista actuó en la ceremonia de clausura en el estadio Maracaná antes de la final Alemania–Argentina, y compartió protagonismo con artistas internacionales y bailarines inspirados en el carnaval brasileño.