Así es Luis López (Luigii), el hermano mayor de Pablo López que también trabaja en la música

La historia de Pablo López está llena de personas importantes, pero sin duda uno de los más relevantes es su hermano mayor Luis López, profesionalmente conocido como Luigii.

Él ha sido su confidente y amigo desde que eran pequeños cuando se quedaron bajo el cuidado de su madre, Lola Jiménez, ya que su padre se fue de casa cuando Pablo tenía solo cinco meses.

"Mi padre nunca me causó ningún trauma, cuando estaba con él estaba siempre bien", contó sobre su infancia en una entrevista en ICON, en la que definió a su hermano como su superpoder. Luis le ayuda a gestionar "la indecisión, el miedo, la inseguridad y la incapacidad de disfrutar el momento", lo que el artista llama sus peores defectos.

Compañero en la música

Pablo y Luis crecieron con su madre y sus abuelos en una casa en la que no faltaba la música, una pasión que empezó a cultivar desde el colegio.

"En el cole tenía un piano y me emocionó mucho verlo. Después le pedí uno a mi madre, pero como no había dinero me compró una guitarra. Este instrumento se convirtió en un juguete para mí. No hay mejor cosa que un niño que tiene como único juguete un instrumento de música”, aseguraba en la entrevista de ICON.

En Luis encontró una pareja musical con el que pasar grandes ratos aunque solo lejos del escenario. "Soy muy tímido y me cuesta mucho cantar en público. De puertas para adentro nos desgañitamos cantando junto", explicó el mayor del clan López en ¡Hola!.

Uno cantante, otro DJ

Pablo y Luis comparten pasión musical, aunque han seguido caminos separados.

La trayectoria de éxito de Pabloo López en la música pop es bien conocida, no tanto los logros de Luigii López en la música electrónica como DJ.

"Siempre me sentí atraído por la música electrónica. Empezó como un hobby hace ya muchos años, cuando pinchábamos con vinilos y la tecnología era prácticamente tu oído. Con el tiempo, sobre todo cuando llegué a Madrid (en 2013), me profesionalicé”, explicó en la citada entrevista de ¡Hola! sobre sus primeros pasos en la música.

Luis arrancó su carrera como DJ cinco años después de que su hermano Pablo queda segundo en OT 2008 y en 2020 dio un giro a. su proyecto profesional.

"Actualmente estoy inmerso en la producción, que es por donde me gustaría seguir evolucionando", contó en la entrevista publicada el año de la pandemia. "Como no podemos prácticamente pinchar, me paso el día en el estudio, escuchando mucha música y tratando de hacer cosas que estén a la altura".

En este proceso cuenta con el inestimable apoyo de su hermano, con quien comparte también el día a día en el estudio. "Trabajamos juntos. Dependiendo de la época (gira, promoción, disco...) es más del día a día o según necesidad, pero sí”, decía al explicar su relación laboral.

Pablo y Luis son hermanos, son amigos y son también compañeros de trabajo.