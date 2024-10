Así es la relación de Amaia Montero y Leire Martínez, las dos cantantes que abandonaron La Oreja de Van Gogh

La historia se repite. 16 años después de tomar el relevo de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez anuncia su salida del grupo. Ha sido la propia banda quien ha desvelado que la cantante que lleva con ellos desde 2008 ha decidido dejar el grupo tras "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones".

Así lo han descrito en un comunicado. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", han expresado.

Y ahora Amaia y Leire tienen otra cosa en común, además de haber sido vocalistas de La Oreja de Van Gogh: dejar de serlo. Las dos cantantes han salido del grupo tras años triunfando en él, y durante mucho tiempo han tenido que abrirse paso entre los rumores que señalaban una mala relación entre ambas.

Pero no todo han sido tan solo habladurías: con la retirada de Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh en 2007, se palpaba la tensión de la nueva incorporación al grupo. Fueron un cúmulo de circunstancias las que le llevaron a tomar la decisión "más dura de su vida" después de 11 años como vocalista, tal y como contó años después en una entrevista con Risto Mejide. Y mientras la guipuzcoana quería hacerse un hueco en solitario en la industria, San Martín, Benegas, Garde y Fuentes buscaron a su sustituta.

Un año después de la fatídica separación llegó Leire Martínez al grupo. Tal ha sido el impacto de esta segunda vocalista que ha superado en veteranía en la banda a su predecesora, y con ella La Oreja de Van Gogh ha lanzado cuatro álbumes: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2012), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020).

Un primer encuentro de ficción

Ninguna de las dos tenía relación con la otra, solo las unía haber pasado por el mismo grupo, pero eso no quiere decir que no coincidieran. De hecho, Amaia Montero relató su primer encuentro en Al Rincón de Pensar, programa presentado por Risto Mejide.

Así, en 2015 la guipuzcoana dio una primera pincelada de su relación con Leire. De hecho, expresó que le sentó mal que encontraran a Leire "tan rápido", pero no tardó en entender que, al igual que ella, los músicos querían seguir hacia delante.

"Me acuerdo que me iba a grabar mi primer disco a Italia e iba a hacer la preproducción en Génova y luego grabábamos en Milán [...] Entonces llego al aeropuerto, a la T4, a coger mi avión a Génova. Estaba 'Génova' y al lado 'San Sebastián', los dos vuelos al lado. Ellos venían de grabar su primer disco con Leire cuando creo que todavía no se había anunciado que era Leire. Fue brutal, el universo", contó Amaia, como si se tratara de todo un relato de ficción.

La Oreja de Van Gogh en la carátula de 'El Viaje de Copperpot' | Sony Music

La cantante también explicó cómo vivió la situación: "Nos encontramos allí y no nos habíamos visto desde el día del ascensor". Tras rememorar así el momento y compararlo con la última ocasión en la que había visto a sus excompañeros, manifestó: "Nosotros ahí, con todo ese momento, haciéndonos una foto. Estábamos Xabi, Haritz y yo en el momento de la foto. Luego apareció Leire pero creo que no era público todavía lo de Leire. Les vi tres minutos, hola qué tal. Una conversación de dos minutos, muy cortés, por parte de las dos".

Y en esa misma entrevista opinó sobre su sustituta por primera vez: "Yo creo que el papel de ella era muy complicado. Ella ha cumplido muy bien el papel, lo ha hecho de manera correcta".

Los comentarios de Amaia Montero contra Leire en 2020

No obstante, la situación se volvió algo más tensa en 2020, cuando Amaia Montero siguió la corriente de los rumores y lanzó varias indirectas a través de redes sociales que no tardaron en relacionarse con que su destinatario era Leire.

"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", publicó en la entonces Twitter.

Esto ocurrió en un momento en el que Amaia Montero no pasaba por su mejor momento de salud. Y a este mensaje le siguió otro, con referencia a un hashtag que utilizaba Leire con asiduidad en sus publicaciones: "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!".

Por supuesto, con estos comentarios la cantante sembró una gran polémica, por lo que decidió contratacar: "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace… Y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo... Me disparan a matar… No llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante!!! Y no os dejéis nada por favor!!!".

En esa misma época Amaia también quiso dejar claro que ella no actuaría de la misma forma que su compañera de profesión: "Jamás formaría un disco que no me correspondiera... Por pura honestidad y respeto".

Desde entonces, la artista mantiene desactivada su cuenta en esta red social, pero parece que las aguas se apaciguaron.

Las primeras palabras de Leire

La industria musical española es la que es, y por tanto, ambas cantantes han coincidido en varias ocasiones. Así lo reveló Leire Martínez en 2022, la primera entrevista que concedió desde que se convirtió en vocalista de LODVG. "Nos conocemos. Hemos coincidido varias veces. Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá", dijo en el espacio presentado por María Patiño.

Asimismo, y dado que ella ha continuado cantando las canciones que se lanzaron cuando Montero era la cantante de la banda, también abordó otras problemáticas, como la que expuso Montero sobre firmar discos de cuando ella no formaba parte del grupo: "El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo no hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante".

La Oreja de Van Gogh | Zevra Festival

Leire Martínez también ha mostrado sus respetos por Amaia en varias ocasiones, asegurando que le habría gustado poder tomarse un café con ella mientras le contaba su experiencia. Sin embargo, "fue algo que no surgió".

La cantante siempre ha tenido que defender su sitio, abriéndose paso a las comparaciones y la nostalgia de los fans del grupo. Sin embargo, hace unos años aseguraba que nunca había vivido su rol en LODVG como "una competición".

Y tan solo hace un par de años lanzaba: "Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo. Miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca".

Este 2024, Leire Martínez volvió a hacerse viral por su opinión como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Un testimonio que llegó en un año en el que Amaia Montero ha anunciado su vuelta a la música de la mano de Karol G, protagonizando así uno de los momentos más emotivos en un concierto.

El daño de Leire por la nostalgia

Los años pasaron y Leire Martínez pasó de mostrarse respetuosa con las peticiones de los fans a expresar el daño que le podía llegar a hacer que siempre pidieran el regreso de Amaia a la banda.

Así, se abrió en canal en una entrevista para la televisión de Navarra: "No me gustan las faltas de respeto, y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Si Amaia vuelve... Es que podría pasar, o no".

"Yo es algo que no me planteo, pero es el grupo quien tiene que decir o no si esto va a ser así, pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios como: '¡Qué bien, qué estupendo que vuelva'. Y digo: '¿Y yo qué?' Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo que lleva 16 años", relató.

"Sí que me resulta feo eso, el ver que parece que no importo nada", expresó la cantante. Y tan solo unas semanas después ha dejado de ser la vocalista de LODVG.

Un desencuentro en común: los otros miembros de LODVG

Aunque todos estos años se ha puesto el foco a la relación entre Amaia Montero y Leire Martínez, parece que el conflicto debería mirarse por otro lado, ahora que las dos han salido del grupo de manera muy similar.

Y es que las declaraciones que han dado ambas artistas sobre su salida de la banda, con tantos años de diferencia, tienen muchas similitudes, y dejan ver que, de alguna forma, por un lado va el grupo y por otro la vocalista. Sobre todo, esto ocurre con el comunicado de LODVG ante la separación del resto con Leire.

Martínez dejó ver esto hace unos años, donde se mostró muy empática con Amaia: "Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente".