Los looks de los bailarines de Rosalía en los BRIT Awards que están dando que hablar

Rosalía invadió, en el mejor sentido de la palabra, el escenario de los BRIT Awards 2026. El pasado 28 de febrero, la catalana actuó en los premios de la músics británica para interpretar Berghainen versión tecno. Y no lo hizo sola, pues contó con la presencia de Björk y 50 bailarines.

El numeroso cuerpo de baile permitió que Rosalía montara una rave en directo, y un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus fans ha sido el vestuario de los bailarines. La artista contó con Simon Carle, un diseñador afincado en París que combina moda, escultura y show.

Carle, que suele trabajar con Maison Margiela, estudió diseño en Berlín y en la Universidad de las Artes ArtEZ de los Países Bajos. Uno de sus objetivos es explorar los cuerpos, las figuras y las narrativas, y eso es lo que hizo al preparar los looks de la actuación de Rosalía.

El propio diseñador ha compartido varias fotografías de los vestuarios del cuerpo de baile, los cuales cuentan con una paleta de colores pastel. Se trata de unos looks lenceros de estilo minimalista y vintage.

En redes sociales, los fans de Rosalía han empezado a opinar sobre estos diseños. De hecho, hay quienes especulan con la posibilidad de que Simon Carle también trabaje con la artista para los vestuarios de su giraLUX TOUR, que comienza el próximo 16 de marzo en Francia.

En X, los comentarios son diversos. Hay quienes han mostrado su entusiasmo por esta estética —"La lencería masculina tiene que ser una tendencia", comenta @alishasnecklace—, mientras otros han mostrado su rechazo. El usuario @germanitooooo ha llegado a comparar este estilo con "un camisón" de su abuela.