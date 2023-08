Así suena 'Eve, Psyche & The Bluebeard's wife' el remix de Le Sserafim y Demi Lovato

El grupo surcoreano Le Sserafim y Demi Lovato han hecho una colaboración para reversionar Eve, Psyche & The Bluebeard's wife, una canción de la banda de K-Pop que sacaron tan solo unos meses atrás.

La letra original está en inglés y koreano, y trata sobre el empoderamiento de las mujeres que se niegan a hacer lo que otros quieren. La parte de la exchica disney que se ha publicado recientemente es en su idioma natal, y añade nuevas estrofas.

“Lo veo escrito en tu cara/ Quieres probar un poco/ sabes que te pondré en tu lugar/ estás en el suelo rogándome más”, es lo que hemos podido escuchar de la intérprete Cool for the summer en esta colaboración. Luego su voz se fusiona con otros miembros de Le Sserafim y continúan diciendo: “Estoy más enferma que un constipado, me pones en un estado, Mi cuerpo tocándote, ¿te gusta eso? Solo mira como me muevo”.

El 17 de mayo de 2023 se lanzó el videoclip original de Eve, Psyche & The Bluebeard's wife donde salen únicamente las integrantes del grupo de K-Pop. Dos meses después, el 10 de julio, lanzaron un primer remix con Upsahl, la intérprete de Drugs y ahora apuestan por hacer lo mismo con Demi Lovato.

Además del adelanto de esta nueva versión, el vídeo terminaba anunciando que la fecha de este lanzamiento es el 4 de agosto.

Para el vídeo de YouTube no han hecho contenido donde aparezcan las artistas, sino que se ha apostado por imágenes generadas por ordenador de varias escenas como un comedor, estatuas o un corazón rodeado de cuchillos. Demi Lovato ha hecho promoción de este lanzamiento en su Instragram reposteando el teaser que subió la cuenta oficial de Le Sserafim y la historia de su pareja, Jutes quien también ha participado escribiendo parte de la letra.

LE SSERAFIM 'Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (feat. Demi Lovato)'

La historia de Demi Lovato

La cantante ha pasado por una etapa complicada durante su adolescencia y parte de su juventud. Se dio a conocer cuando obtuvo el papel protagonista en las películas Camp Rock y desde entonces ha tenido que hacer frente a diferentes problemas.

Desde que comenzó su fama, Demi Lovato ha tenido fuertes crisis de identidad con su cuerpo sufriendo trastornos alimenticios como la bulimia. Además, ha hablado en varias ocasiones sobre su depresión y ansiedad que la llevó a estar ingresada en más de una ocasión.

Por otro lado también ha luchado contra adicciones a diferentes drogas que en 2018 la llevaron a ser hospitalizada de urgencia por una sobredosis que casi le quita la vida. A finales de 2020 subió una foto a su Instagram mostrando su cuerpo y segura de sí misma afirmando estar recuperada.

Aunque ha borrado todas sus publicaciones anteriores a 2022, la artista se muestra motivada en un nuevo proyecto. Su nuevo álbum recoge sus temas más conocidos cambiando el estilo de Pop a Rock y además de ir publicando algunos adelantos ha anunciado que la fecha de lanzamiento será el 15 de septiembre.

En sus redes sociales también ha compartido su relación con Jutes, -con quien lleva aproximadamente un año- un músico que cuenta con un pasado problemático con la bebida pero que según anunció, también ha dejado atrás.

Después de haber cambiado de estilo varias veces desde que le dieron el alta, la artista ha estado centrada en su carrera dejando igualmente un hueco al amor.