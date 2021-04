Así suena 'El madero', la cabecera de Estopa para el regreso de 'Los Hombres de Paco'

Los Hombres de Paco están de vuelta. La exitosa serie de Antena 3, que se convirtió en todo un fenómeno entre los espectadores, podrá verse próximamente en el prime time de la cadena y en ATRESplayer PREMIUM.

Un regreso así, en el que participa la mayoría del elenco original, tenía que tener una banda sonora para recordar. Con esta premisa, Jose y David Muñoz, de Estopa, se pusieron manos a la obra y compusieron El madero, un tema rockero que servirá de cabecera a la serie y que retoma desde una perspectiva muy diferente la letra de El Yonki, una canción incluida en su álbum Destrangis (2001). Ahora es "el madero" el que cuenta la realidad desde su propia perspectiva. "Hace tiempo hicimos un tema que se llamaba El Yonki y ahora queremos hacer la otra versión de la jugada", decían Jose y David en un directo de Instagram.

En el vídeo de la canción se puede ver a los hermanos Muñoz cantando desde el estudio mientras los personajes Paco, Mariano y Povedilla piensan que se trata de unos criminales de Cornellá de Llobregat. Mientras suena la canción se intercalan imágenes de esta nueva temporada, donde parece que la adrenalina y la tensión están a la orden del día.

Un encuentro digital para celebrar estreno de El madero

Jose y David Muñoz conectaron este miércoles con Pepón Nieto y Paco Tous a través de Instagram para celebrar este estreno, una charla que dio hasta para anécdota personales. "Fui hace muchos años a un concierto en Marbella, en el campo de fútbol, acababais de sacar el primer disco... Fue un lujazo, lo recuerdo como una noche mágica", les decía Pepón Nieto a los hermanos Muñoz.

"El primer día que me lo dijeron pensé 'pueden ser dos hombres de Paco' estos dos también", contaba Paco Tous, que quiso saber si los Estopa se lo pensaron mucho o dijeron que sí de cabeza cuando les propusieron participar en la serie de esta manera.

"Nos moló la idea desde el principio. Pensábamos que era broma y al final no, hicimos una canción y parece ser que gustó", desvelaban los hermanos, que quisieron dejar claro que no "no es una rumba, es rock".

Un contacto "cercano" con los maderos

David y Jose Muñoz han contado que ya desde bien pequeñitos tenían contacto con la Policía. "Mis padres tenían un bar enfrente de la comisaría y el contacto con los maderos lo hemos tenido muy cercano, ellos nos cuidaban", contó Jose Muñoz, que se confiesa fan de "ese policía de barrio que solo quiere pillar al manguis".

"Es la primera canción que me han escrito", decía Paco Tous, que interpreta a Paco, jefe de la Comisaría de San Antonio y personaje principal de la serie. "Me despertaba por la mañana pensando en tu cara y ese 'Paco Paco Paco'", confesaba David. "Lo malo es cuando llevas una semana con eso", exclamaba Jose.

Los Hombres de Paco han cambiado

De momento tanto la trama como la fecha de estreno son un misterio, pero sin duda Los Hombres de Paco han cambiado después de tantos años. Paco, Mariano y Povedilla (personajes interpretados por Paco Tous, Pepón Nieto y Carlos Santos) se enfrentan a nuevos criminales y retos en la nueva entrega de la serie de Antena 3.

"La serie ha cambiado, como nosotros", dice Pepón Nieto, que asegura que ya están en una edad en la que les cuesta correr. "Hemos visto que hay calidad, nos han dado indicios de lo que va a pasar", adelantaba David.