Así suena la segunda colaboración de Rauw Alejandro y Bizarrap, 'Baby Hello': letra y vídeo

Dos temas con 24 horas de diferencia.

Rauw Alejandro y Bizarrap han puesto patas arriba las playlists de las plataformas con un estreno prácticamente simultáneo. Primero se hizo realidad la BZRP Music Sessions #56 y ahora llega Baby Hello, una colaboración al uso que supone el primer adelanto del próximo disco del puertorriqueño.

El tema ha llegado a las plataformas durante la madrugada española y todo apunta a que sonará durante todo el verano, ya que incluso hay quien se ha atrevido a decir que "está mejor" que la sesión. Lo cierto es que son dos productos musicales totalmente diferentes. Si las sesiones de Bizarrap suponen una especie de 'rap melódico', este estreno es una grabación especialmente pensada para formar parte de un proyecto masivo.

El videoclip de este nuevo single es, precisamente, una playa en Saturno, un guiño al título del nuevo disco del puertorriqueño. Dirigido por Martin Seipel y El Zorro, el visionario detrás de los exitosos videos del disco Saturno, este clip garantiza un ambiente nocturno de emoción y euforia.

Fue a principios de marzo cuando el cantante daba las primeras pistas sobre un posible spin off de Saturno.

Todavía no había salido su EP con Rosalía, que además le sirvió de inspiración para todo lo que rodea a Rauletto, el personaje principal -y alter ego de Rauw- del universo Saturno.

Según lo que ha desvelado el cantante hasta ahora, Playa Saturnoserá una especie de continuación de Saturno, una sei mudanza a otro planeta con melodías y letras nuevas pero que guarda la esencia alienígena de su disco más masivo.

No hay fecha de estreno, pero Rauw Alejandro ha confirmado que verá la luz antes de que termine el año. Por si fuera poco, adelanta que este verano habrá mucha "música nueva".

Los fans no pueden tener más ganas de que esta nueva remesa de éxitos vea la luz.

Letra de Baby Hello de Rauw Alejandro y Bizarrap

Baby, hello

Fue por la historia que subiste a tu close

Vi que estabas sola y que quería' bellaquear y prender (Ey, ey)

Vamo' a recordar los tiempo' del motel

Baby, hello

Fue por la historia que subiste a tu close

Vi que estabas sola y que quería' bellaquear y prender

Vamo' a recordar los tiempo' del motel (Ra-Rauw)

Tú y yo tenemo' algo pending (Ey)

Baby, no me deje' en el waiting (No)

Vamo' a echar otro polvo friendly (Ah)

En el asiento de atrá' del Bentley (Ey)

Le gusta el tanning, el training, Skims y el Fenty (Wuh-uh)

Nada fake, su cuerpo es autentic (Ih-ih)

Y ya casi los treinti (Ah)

Y si nos juntamo' somo' cafeína con mate

Le di tabla, me dijo "jaque mate" (Ey)

La tengo haciendo yoga y pilate' (Mami), ey

Traje pa' fumar, sí, sí, quiero que te arrebate', eh

Nos fuimo' algare, no pida' que pare

(Suenan las do', ya te maté)

Alcohol y molly en el DNA

Ella no frena cuando me termina

Mi Selena, cómo se menea

Condená', brinca, morena

Quiere que la eche adentro o nah

Estoy pa' ti, pide na' má'

Los que te tiran no están en na', no están en na' (¡Yah!)

Baby, hello

Fue por la historia que subiste a tu close

Vi que estabas sola y que quería' bellaquear y prender

Vamo' a recordar los tiempo' del motel

Baby, hello

Fue por la historia que subiste a tu close (¡Yeah!)

Vi que estabas sola y que quería' bellaquear y prender (¡Yah!)

Vamo' a recordar los tiempo' del motel (El fuckin' Zorro)

[Verso 2]

Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah, yeah (¿Qué soñaba'?)

Uste' gritaba duro mientra' yo le daba, yeah, yeah, y no (Ey)

Imagina un MET Gala en la sala de invitada

El tema es que tú modeles sin nada, yeah

Nuestro location no lo tiene Google Maps (¡No!), fuck LA (Ey)

'Tamo en Carolina, aquí no hay pubs, less talk, more fuck (Ey)

A esas nalga' make them clap, volvamo' a chingar después del nap (¡Auh!)

La partí como esta pista de Bizarrap, it's a wrap, yeah (¡Yah!)

Alcohol y molly en el DNA

Ella no frena cuando me termina

Mi Selena, cómo se menea

Condená', brinca, morena

Quiere que la eche adentro o nah

Estoy pa' ti, pide na' má'

Los que te tiran no están en na', no están en na'

Baby, hello

Fue por la historia que subiste a tu close

Vi que estabas sola y que quería' bellaquear y prender

Vamo' a recordar los tiempo' del motel

Baby, hello—

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello

Baby, hello, baby, hello