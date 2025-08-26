Bad Bunny invita a Nicky Jam a su residencia para cantar los clásicos de Los Cangris | GETTY

Desde que Bad Bunny anunciase que, antes de comenzar su gira internacional, iba a desarrollar una larga residencia en Puerto Rico, todos sus fans estaban expectantes con qué tendría preparado el cantante para deleitar a sus vecinos.

Un plan que entroncaba directamente con el espíritu planteado en su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en el que se sumergía en las raíces musicales de la isla, y cuyo nombre resultaba toda una declaración de intenciones:No Me Quiero Ir De Aquí.

Una combinación en la que Bad Bunny rinde un homenaje a la cultura puertorriqueña y al reguetón, en el que tan bien ha sabido moverse el artista desde los comienzos de su carrera.

El autor de Un ratito ha querido invitar a una de las máximas figuras del género, Nicky Jam, en su último show en El Choli de San Juan de Puerto Rico, sorprendiendo a los asistentes a la cita, que no han dejado de bailar.

Una cita en la que, además, Nicky Jam ha querido recordar cuáles fueron sus primeros éxitos en la industria musical gracias a las canciones publicadas cuando formaba el dúo Los Cangris con Nicky Jam. Canciones como Dónde están las gatas, En la cama o Voy a beber.